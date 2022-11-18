Haberler Yaşam AUZEF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı - son durum: 2022 AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 18.11.2022 16:50 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 16:52

AUZEF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı - son durum: 2022 AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim öğrencilerinin katılım sağladığı AUZEF sınav sonuçları an itibariyle milyonlarca açıköğretim öğrencisinin gündemindeki yerini aldı. 13 Kasım 2022 tarihinde sona eren güz dönemi ara sınav sürecinin ardından bir hafta geçmesiyle birlikte konuyla ilgili araştırmalar da hız kazanmış oldu. "2022 AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları bu kapsamda gündemdeki yerini aldı. İşte AUZEF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı ve sonuçlarla ilgili son durum.