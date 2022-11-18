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Giriş Tarihi: 18.11.2022 16:50 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 16:52

AUZEF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı - son durum: 2022 AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim öğrencilerinin katılım sağladığı AUZEF sınav sonuçları an itibariyle milyonlarca açıköğretim öğrencisinin gündemindeki yerini aldı. 13 Kasım 2022 tarihinde sona eren güz dönemi ara sınav sürecinin ardından bir hafta geçmesiyle birlikte konuyla ilgili araştırmalar da hız kazanmış oldu. "2022 AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları bu kapsamda gündemdeki yerini aldı. İşte AUZEF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı ve sonuçlarla ilgili son durum.

AUZEF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı - son durum: 2022 AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

12 - 13 Kasım 2022 tarihleri aralığında gerçekleşen vize sınavlarının ardından öğrenciler gözünü AUZEF sınav sonuçları için gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Bu kapsamda "2022 AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Hal böyleyken konuyla alakalı araştırmalar da son günlerde hız kazanmış oldu. Genel olarak açıköğretim sınavlarına ilişkin sonuçların 15 gün içerisinde erişime açıldığı biliniyor. Peki, AUZEF vize sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte son dakika haberine dair merak edilen detaylar.

AUZEF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı - son durum: 2022 AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2022-2023 AUZEF AKADEMİK TAKVİMİ

Ara Dönem (Vize) Sınavları 12 Kasım - 13 Kasım 2022

Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 24 Aralık - 25 Aralık 2022

Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 04 Şubat - 05 Şubat 2023

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AUZEF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı - son durum: 2022 AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ilan edilmedi.Geçmiş yıllar baz alındığında, sınavın sonuçlarının 15 gün içinde ilan edilmesi bekleniyor.

AUZEF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı - son durum: 2022 AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AUZEF sınav sonuç tarihi belli olduğunda haberimizin içerisinde olacaktır.

AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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