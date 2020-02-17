Av yöntemiyle fenomen oldu! Genç kadın milyonlarca kez izlendi
Av yöntemiyle fenomen oldu! Genç kadın milyonlarca kez izlendi
Genç kadın balık avlama yöntemiyle fenomen oldu. Videoları milyonlarca kez izleniyor. Peki bunu nasıl mı başarıyor? İşte yöntemi! Youtube fenomeni genç kadın her videosuyla büyük bir izlenme rakamına ulaşıyor. Balık avlama yöntemlerine her seferinde yenisini ekleyen genç kadının bu yöntemi de büyük ilgi gördü. Bu görüntüler sosyal medyada milyonlarca kez izlendi! Genç kadının tek başına başardığı avlanma yöntemi büyük merak uyandırdı.
Giriş Tarihi: 17.02.2020
14:32
Güncelleme Tarihi: 17.02.2020
14:39
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ