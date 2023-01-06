Haberler Yaşam 'Avcı kadın' milyonlarca kez izlendi! Sosyal medyayı salladı: Öyle bir yöntemle balık avladı ki...

Giriş Tarihi: 06.01.2023 10:42 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 10:44

'Avcı kadın' milyonlarca kez izlendi! Sosyal medyayı salladı: Öyle bir yöntemle balık avladı ki...

Youtube, Facebook, Instagram ve Twitter gibi sosyal medya platformları artık hayatımızın bir parçası haline geldi. Öyle ki; artık işlerimizin birçoğunu bu dijital platformlar üzerinden yapıyoruz. Hatta bugün tanıdığımız birçok ünlüyü söz konusu sosyal medya platformlarında tanıdık. Bu platformlarda paylaşılan bazı görüntüler ise milyonlarca kişiye ulaşabiliyor. Özellikle sosyal medyada paylaşılan bu video büyük ilgi gördü ve izleyenleri şaşkına çevirdi. Bu genç kadının balık avlamakta gösterdiği performans hayran bıraktı. İşte detaylar...