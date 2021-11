Avcılar’da 45 gün önce evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının annesi: Şu an yaşamak ödül değil

45 GÜN GEÇTİ ACI DİNMEDİ



Anne Yasemen Dallı, kızı ve damadının 45 gün önce öldürüldüğünü, hala katillerin bulunamadığını belirtirken, bu duruma gözyaşı dökerek tepki gösterdi. Anne Dallı, şöyle dedi: "Hala neden ve niçinlerle yaşıyoruz. 45 gündür ocağımıza ateş düştü. Ben yavrumu kaybetmenin acısıyla hergün bu acıyı daha şiddetle yaşıyorum. Lütfen kadına, kızlarımıza şiddete hayır diyelim. Her gün bir yavrumuz, evladımız faili meçhul olarak gidiyor. Lütfen katilleri bulunsun ve kıyafetine, şeyine bakılmaksızın, iyi haline bakılmaksızın en ağır ceza verilsin. Bu sonuçlanmadığı takdirde gerekirse Ankara'ya gideceğim. Ölümüne de olsa bu yola çıkacağım. Şu an yaşamak ödül değil. Bunu savcıma da söyledim; Şu an bana bir zarar verilirse bu bana bir ödül olur. Çünkü ben yaşamak istemiyorum. Yaşamıyoruz zaten. 45 gündür gerçekten yaşamıyoruz. Ben kızımın evinin etrafında onu görecekmişim gibi geziyorum. Hala evi açılamadı. Onun son giydiği giysisini öpüp koklayamadım. Kadınlar, anamız, bacımız, kızlarımız: onlar öldürülmesin. Şiddete hayır hayır, hayır. Başka bir şey de söylemek istemiyorum. Erkeklerimizden bizim yanımızda olmalarını istiyorum. Geride bıraktıklarını görsünler."