HaberlerYaşamAvcılar'daki çifte cinayette 'güneşlik' detayı! Ekipler onun peşine düştü
Giriş Tarihi: 15.10.2021 16:50Güncelleme Tarihi: 15.10.2021 16:53
Avcılar'daki çifte cinayette 'güneşlik' detayı! Ekipler onun peşine düştü
Geçtiğimiz günlerde polis ekipleri Esenyurt TEM Otoyolu'nda yanmış bir araç tespit etti. İçerisinde kimse olmayan araç için arama çalışması başlatan ekipler, araç sahibinin Avcılar'da ikamet ettiğine ulaştı. Kapıyı açanolmaması üzerine çilingir yardımıyla eve giren ekipler Esra Yıldız'ı boğazı kesilerek öldürülmüş halde buldu. Koca Nuri Yıldız'dan ise haber yoktu. Soruşturmayı genişleten ekipler Nuri Yıldız'ın da cansız bedenine ulaştı. Aracın geçtiği güzergajtaki güvenlik kamera kayıtlarını da inceleyen ekipleri şüphelendiren bir detay ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...