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Haberler Yaşam Avcılar'daki çifte cinayette 'güneşlik' detayı! Ekipler onun peşine düştü
Giriş Tarihi: 15.10.2021 16:50 Güncelleme Tarihi: 15.10.2021 16:53

Avcılar'daki çifte cinayette 'güneşlik' detayı! Ekipler onun peşine düştü

Geçtiğimiz günlerde polis ekipleri Esenyurt TEM Otoyolu'nda yanmış bir araç tespit etti. İçerisinde kimse olmayan araç için arama çalışması başlatan ekipler, araç sahibinin Avcılar'da ikamet ettiğine ulaştı. Kapıyı açanolmaması üzerine çilingir yardımıyla eve giren ekipler Esra Yıldız'ı boğazı kesilerek öldürülmüş halde buldu. Koca Nuri Yıldız'dan ise haber yoktu. Soruşturmayı genişleten ekipler Nuri Yıldız'ın da cansız bedenine ulaştı. Aracın geçtiği güzergajtaki güvenlik kamera kayıtlarını da inceleyen ekipleri şüphelendiren bir detay ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Avcılar’daki Çifte cinayette ’güneşlik’ detayı! Ekipler onun peşine düştü

Esenyurt'taki TEM Haramidere bağlantı yolunda terk edilmiş ve içi yanmış bulunan otomobilin sahibinin Beyoğlu ve Fatih'te otel sahibi Nuri Yıldız'a ulaşılamadı.

Avcılar’daki Çifte cinayette ’güneşlik’ detayı! Ekipler onun peşine düştü

Yıldız'ın oturduğu Avcılar'daki Denizköşkler Mahallesi Sevgi Sokakta bulunan evinin kapısını da açan olmadı.

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Avcılar’daki Çifte cinayette ’güneşlik’ detayı! Ekipler onun peşine düştü

Savcının izni ile çilingir yardımı ile kapısı açılan evde Nuri Yıldız'ın eşi Esra Yıldız yerde kanlar içerisinde boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu.

Avcılar’daki Çifte cinayette ’güneşlik’ detayı! Ekipler onun peşine düştü

Polis kapıda zorlama olduğuna dair bir iz bulamadı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri otel sahibi Nuri Yıldız'ın olay sabahı eşiyle birlikte araçla evden çıkıp otellerine gittiklerini, akşam ise Esra Yıldız'ın taksiyle eve döndüğünü belirledi.

Avcılar’daki Çifte cinayette ’güneşlik’ detayı! Ekipler onun peşine düştü

İçi kısmen yanmış olan otomobilin ön cam ile şoför tarafı kapı camının kırık olduğu, kontak anahtarının da üzerinde olduğu belirlendi. Polis Nuri Yıldız'ı aramayı sürdürürken bu akşam cesedini Beylikdüzü'ndeki Dereağzı Mahallesi'nde başına bir el ateş edilerek öldürülmüş halde buldu.

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