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Avcılar’daki vahşette hayata gözlerini yuman Mehmet Salih Özsökük son yolculuğuna uğurlandı!
Giriş Tarihi: 26.11.2024 14:42
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024
14:49
Avcılar’daki vahşette hayata gözlerini yuman Mehmet Salih Özsökük son yolculuğuna uğurlandı!
İstanbul'da Bahtiyar Aladağ 3 ayrı ilçede 7 kişiyi canice katledip 1 kişiyi de ağır yaraladı. Gözü dönen adam daha sonra kendi canına kıydı. Öldürdüğü kişilerden berber olan Mehmet Salih Özsökük bugün yakınlarının gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.