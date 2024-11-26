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Haberler Yaşam Avcılar’daki vahşette hayata gözlerini yuman Mehmet Salih Özsökük son yolculuğuna uğurlandı!
Giriş Tarihi: 26.11.2024 14:42 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 14:49

Avcılar’daki vahşette hayata gözlerini yuman Mehmet Salih Özsökük son yolculuğuna uğurlandı!

İstanbul'da Bahtiyar Aladağ 3 ayrı ilçede 7 kişiyi canice katledip 1 kişiyi de ağır yaraladı. Gözü dönen adam daha sonra kendi canına kıydı. Öldürdüğü kişilerden berber olan Mehmet Salih Özsökük bugün yakınlarının gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.

İHA
Avcılar’daki vahşette hayata gözlerini yuman Mehmet Salih Özsökük son yolculuğuna uğurlandı!

Kan donduran olay, geçtiğimiz Pazar günü yaşanmış, 33 yaşındaki Bahtiyar Aladağ, karısı, çocuğu, kayınvalidesi, annesi, babası, kuzenini ve Mehmet Salih Özsökük'ü öldürmüştü.

Avcılar’daki vahşette hayata gözlerini yuman Mehmet Salih Özsökük son yolculuğuna uğurlandı!

Yaşanan olayda Aladağ'ın kayınbiraderi ve kız kardeşi ise ağır yaralanmıştı.

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Avcılar’daki vahşette hayata gözlerini yuman Mehmet Salih Özsökük son yolculuğuna uğurlandı!

Kayınbiraderi Gökhan Soylu'ya silahla saldırdığı dükkan da berber Mehmet Salih Özsökük'te kurşunların hedefi olarak olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Avcılar’daki vahşette hayata gözlerini yuman Mehmet Salih Özsökük son yolculuğuna uğurlandı!

Olay sonrası evli olduğu öğrenilen Özsökük'ün cenaze namazı bugün Avcılar ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan Kemalpaşa Camii'nden kılındı.

Avcılar’daki vahşette hayata gözlerini yuman Mehmet Salih Özsökük son yolculuğuna uğurlandı!

Cenazede Özsökük'ün yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Kılınan namazın ardından Özsökük, defnedilmek üzere Hadımköy Mezarlığı'na götürüldü.

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