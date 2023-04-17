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AVM'de etek altı sapığı: Avukat kadın hayatının şokunu yaşadı! Telefonunda yüzlerce fotoğraf var...
Giriş Tarihi: 17.04.2023 16:48
Güncelleme Tarihi: 17.04.2023
16:52
AVM'de etek altı sapığı: Avukat kadın hayatının şokunu yaşadı! Telefonunda yüzlerce fotoğraf var...
İğrenç olay geçtiğimiz yıl Ankara'da bir AVM'de meydana geldi. Avukat Ş.M.E, yürüyen merdivende arkasında bulunan Mustafa K. tarafından, cep telefonuyla etek altı görüntüsünün çekildiğini fark etti. Genç kadının durumu farketmesi üzerine kaçan Mustafa K., AVM'deki güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan sapığın telefonunda, çocuklara ait müstehcen videolar dahil olmak üzere yüzlerce video bulundu. İşte o haberin ayrıntıları...