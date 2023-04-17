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AVM'de iğrenç olay: Etek altı sapığı iş başında! Avukat kadın dehşeti yaşadı!
Giriş Tarihi: 17.04.2023 12:32
Güncelleme Tarihi: 17.04.2023
12:32
AVM'de iğrenç olay: Etek altı sapığı iş başında! Avukat kadın dehşeti yaşadı!
İğrenç olay geçtiğimiz yıl Ankara'da bir AVM'de meydana geldi. Avukat Ş.M.E, yürüyen merdivende arkasında bulunan Mustafa K. tarafından, cep telefonuyla etek altı görüntüsünün çekildiğini fark etti. Genç kadının durumu farketmesi üzerine kaçan Mustafa K., AVM'deki güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan sapığın telefonunda, çocuklara ait müstehcen videolar dahil olmak üzere yüzlerce video bulundu. İşte o haberin ayrıntıları...