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Haberler Yaşam AVM'de iğrenç olay: Etek altı sapığı iş başında! Avukat kadın dehşeti yaşadı!
Giriş Tarihi: 17.04.2023 12:32 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 12:32

AVM'de iğrenç olay: Etek altı sapığı iş başında! Avukat kadın dehşeti yaşadı!

İğrenç olay geçtiğimiz yıl Ankara'da bir AVM'de meydana geldi. Avukat Ş.M.E, yürüyen merdivende arkasında bulunan Mustafa K. tarafından, cep telefonuyla etek altı görüntüsünün çekildiğini fark etti. Genç kadının durumu farketmesi üzerine kaçan Mustafa K., AVM'deki güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan sapığın telefonunda, çocuklara ait müstehcen videolar dahil olmak üzere yüzlerce video bulundu. İşte o haberin ayrıntıları...

DHA
AVM’de iğrenç olay: Etek altı sapığı iş başında! Avukat kadın dehşeti yaşadı!

Ankara'da alışveriş merkezinin yürüyen merdiveninde avukat Ş.M.E.'nin (26) etek altı görüntüsünü çekerken yakalanan Mustafa K.'nın (30), 'özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak ve yaymak' suçlarından 19,5 yıl hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

AVM’de iğrenç olay: Etek altı sapığı iş başında! Avukat kadın dehşeti yaşadı!

Ş.M.E., "Ben o günden beri yürüyen merdivende ters durmaya başladım. Sürekli bir panik halindeyim. İnsanların telefonuna bakıyorum 'beni mi çekiyorlar' diye" dedi.

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AVM’de iğrenç olay: Etek altı sapığı iş başında! Avukat kadın dehşeti yaşadı!

TELEFONUNDA MÜSTEHCEN ÇOCUK VİDEOLARI BULUNDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheliye ait incelenen telefonda yürüyen merdivende çekilmiş yüzlerce kadına ait görüntü bulundu. Telefonda ayrıca çoğu çocuklara ait çok sayıda müstehcen video olduğu belirlendi. İfadesinde görüntüleri izlemek için indirdiğini söyleyen Mustafa K. hakkında, 'çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak ve yaymak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi

AVM’de iğrenç olay: Etek altı sapığı iş başında! Avukat kadın dehşeti yaşadı!

4.5 YIL HAPİS İSTEMİ

Avukat Ş.M.E.'ye yönelik eylemi nedeniyle hazırlanan dosya ise uzlaştırma bürosuna gönderildi. Ancak taraflar uzlaşamadığı için Mustafa K. hakkında 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan ikinci iddianame de mahkemeye gönderildi.

AVM’de iğrenç olay: Etek altı sapığı iş başında! Avukat kadın dehşeti yaşadı!

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Ankara 24'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde iki dosya birleşti. Mahkemede hakim karşısına çıkan tutuksuz sanık Mustafa Ö., hakkındaki suçlamaları kabul etti.

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