AVM’de iğrenç olay: Etek altı sapığı iş başında! Avukat kadın dehşeti yaşadı!

TELEFONUNDA MÜSTEHCEN ÇOCUK VİDEOLARI BULUNDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheliye ait incelenen telefonda yürüyen merdivende çekilmiş yüzlerce kadına ait görüntü bulundu. Telefonda ayrıca çoğu çocuklara ait çok sayıda müstehcen video olduğu belirlendi. İfadesinde görüntüleri izlemek için indirdiğini söyleyen Mustafa K. hakkında, 'çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak ve yaymak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi