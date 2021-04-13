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Haberler Yaşam AVM’ler kapanacak mı? 2021 Kabine Toplantısı ile AVM’ler kapandı mı sorusu yanıt buluyor!
Giriş Tarihi: 13.04.2021 14:34 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 14:36

AVM’ler kapanacak mı? 2021 Kabine Toplantısı ile AVM’ler kapandı mı sorusu yanıt buluyor!

Sosyal hayatta koronavirüs tedbirleri uygulaması devam ederken AVM'lerin son durumu merak konusu oluyor. Son Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar gereğince, düşük, orta ve yüksek riskli illerde kafeler, restoranlar ile lokantalar ve AVM gibi işletmelerin belli bir kapasite ile müşterilerini ağırlayabileceği belirtilirken gözler yeni kabine toplantısında alınacak kararlara çevrildi. Vaka sayılarında yaşanan artış beraberinde yeni uygulamaların alınacağının sinyalleri verilirken alışveriş merkezlerinin kapanacağı ile ilgili son durum bugün belli olacak. Böylelikle AVM'ler kapanacak mı, 2021 AVM'ler kapandı mı soruları yanıt bulacak!

AVM’ler kapanacak mı? 2021 Kabine Toplantısı ile AVM’ler kapandı mı sorusu yanıt buluyor!

Koronavirüsle mücadele kapsamında AVM'lerin kapanıp kapanmayacağı araştırılıyor. Hafta içi hafta sonu belli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanırken illerin risk grupları yeniden belirlenmiş ve gözler AVM'ler kapanacak mı? 2021 Kabine Toplantısı ile AVM'ler kapandı mı, Alışveriş Merkezlerinde son durum ne sorularının yanıtına çevrilmişti. Alışveriş Merkezlerinin kapanıp kapanmayacağına ilişkin son durum bugün gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı ile netlik kazanacak.

AVM'LER KAPANDI MI?

Kritik Kabine Toplantısı öncesi en çok araştırılan konulardan bir tanesi de alışveriş merkezlerinin son durumu oluyor. Daha önceden getirilen kısıtlamalar ile birlikte AVM'lerin çalışma saatleri de değiştirilirken AVM''lerin kapanıp kapanmayacağına ilişkin detaylar şöyle;

AVM’ler kapanacak mı? 2021 Kabine Toplantısı ile AVM’ler kapandı mı sorusu yanıt buluyor!

AVM'lerin kapanıp kapanmadığı henüz belli olmadı. Bugün gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı sonrasında alışveriş merkezlerine ilişkin karar gelirse haberimizde yer alacaktır.

AVM ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL OLDU?

Alışveriş Merkezi çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Bu saatler dışında AVM'ler kapalı olacak ve hizmet vermeyecek.

TAM KAPANMA OLACAK MI?

Ramazan ayını özellikle tedbirler konusunda çok önemli görmeliyiz. Bilim Kurulu, kapsayıcı şekilde alternatifli bir hazırlık yaptı. Kabineye önerilerimizi sunacağız. Yakın temasla, mutantın varyantın %85'e çıktığı bu dönemde, yeni bir pik dönemi yaşıyoruz, o nedenle yakın temasın son derece önemli olduğunu, o yüzden vatandaşlarımızın son derece dikkat etmesi gerektiğini önemle rica ediyorum.

BİLİM KURULU TAM KAPANMAYLA İLGİLİ BİR ÖNERİSİ OLDU MU?

Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etti; Ramazan'da dinlenerek tedbirlere uymayı söylemişti. Bilim Kurulumuz da bu yaklaşımda bulundu. Ben de yarın Kabine de bunları dile getirmiş olacağım. Sizlerin söylediği farklı olabilir ama toplumun psikolojik ekonomik yapısı da var. Bunların hepsi gözetilerek karar alınmış olur.

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AVM’ler kapanacak mı? 2021 Kabine Toplantısı ile AVM’ler kapandı mı sorusu yanıt buluyor!

RAMAZAN AYI TEDBİRLERİ GENELGESİ YAYINLANDI!

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Ramazan Ayı Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre, iftar ve sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek

Diyanet İşleri Başkanlığının duyurduğu Ramazan tedbirlerine uygun şekilde geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda teravih namazlarının evde kılınmasına devam edilecek

Fırınlardaki özel sipariş de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak, iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek, iftardan sonra da üretim, satış ve diğer hazırlık işlemleri devam edilecek

Ramazanı fırsat bilerek fahiş fiyat uygulaması yapan firma ve işletmelere yönelik denetimler artırılacak, aykırı hareket edenlere işlem yapılacak.

Ramazan ayının anlamına uygun şekilde yardımlaşma ve dayanışma için de geçirilmesine yönelik vali ve kaymakamlarca ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanacak

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Ramazan Ayı Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgede, mübarek Ramazan ayında, öteden beri uygulanması nedeniyle geleneksel hale gelen bazı davranış, etkinlik ve uygulamalar toplumsal hareketliliği artırdığından salgınla mücadele ve toplum sağlığı açısından risk oluşturacağı belirtildi.

Bu çerçevede, 12 Nisan 2021 Pazartesi günü kılınacak ilk teravihle beraber idrak edilecek mübarek Ramazan alınacak tedbirler şu şekilde sıralandı:

1. Vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek. Bu noktada son dönemlerde salgının yayılımında ev içi bulaşma oranının yüksekliği hususu da göz önünde bulundurularak vatandaşların iftar veya sahurlarda misafir kabul etmemeleri konusunda farkındalıklarını artıracak faaliyetler ve duyurulara önem verilecek.

2. Diyanet İşleri Başkanlığının duyurusuna uygun şekilde geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda teravih namazlarının evde kılınmasına devam edilecek. Öte yandan salgının oluşturduğu riskin artırılmaması açısından teravih namazı nedeniyle evler başta olmak üzere çeşitli yerlerde bir araya gelinmemesi gerektiği konusu vatandaşlarımıza sık sık duyurulacak.

3. Ramazan pidesi ve ekmek satışı ile ilgili olarak; Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek.

4. Ramazan ayının huzur ve güven ortamında geçmesi için her il kendi dinamiklerini değerlendirecek ve bu süreç içerisinde oluşması muhtemel yoğunluklar göz önünde bulundurularak il genelinde gerekli önlemler alınacak.

5. Ramazan ayı ile birlikte türbe ziyaretlerinde yaşanabilecek artış ve bu şekilde oluşabilecek kalabalıkların oluşturacağı riske karşı yetkili birimlerce fiziki mesafe kurallarının eksiksiz uygulanması başta olmak üzere gerekli önlemlerin alınması sağlanacak.

6. İftar vakitlerinin öncesinde oluşabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak iftar saatinin en az 3 saat öncesinden itibaren belediyeler ile gerekli koordinasyon sağlanarak toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayılarının artırılması sağlanacak.

7. Ramazan ayı boyunca yoğunlaşan mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılabilmesi için mezarlıklara giriş ve çıkışlar ayrı olarak planlanacak, fiziki mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilecek.

AVM’ler kapanacak mı? 2021 Kabine Toplantısı ile AVM’ler kapandı mı sorusu yanıt buluyor!

8. Ramazan ayı öncesinde/süresince alışveriş yoğunluğunun artabileceği göz önünde bulundurularak başta market ve pazar yerleri olmak üzere kalabalıkların oluşabileceği alanlarda fiziki mesafe koşullarının korunmasına yönelik her türlü tedbir alınacak.

Bu kapsamda daha önce illere gönderilen genelgelerde belirtildiği üzere her AVM ve semt pazarı için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısının İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararı ile ayrı ayrı belirlenmesine ve denetimlerin buna göre gerçekleştirilmesine devam edilecek.

9. Ramazan ayını fırsat bilerek fahiş fiyat uygulaması yapan firma/işletmelere yönelik denetimler arttırılacak ve aykırı durumlarla karşılaşılması halinde gerekli adli/idari işlemler ivedilikle yapılacak.

10. İçerisinde barındırdığı şefkat ve merhamet duygularıyla birlikte bir sosyal sorumluluk ayı da olan Ramazan ayında Vali ve Kaymakamlarca ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanacak. Başta öksüz/yetim çocuklar olmak üzere ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara her türlü desteğin verilmesi hususunda azami gayret gösterilecek.

11. Hepimizin birbirimize karşı sorumlu olduğu bu süreçte, salgının yayılım hızının kontrol altında tutulması ve ülke genelinde günlük vaka sayılarının tekrar düşürülebilmesi için alınan tedbir ve belirlenen kurallara toplumun tüm kesimlerince eksiksiz uyulması ve dinamik denetim modeli çerçevesinde geniş katılımlı, etkin, planlı ve sürekli/kesintisiz şekilde denetim faaliyetlerinin sürdürülecek.

Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72 'nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınacak. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak.

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