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Haberler Yaşam AVRUPA KONFERANS LİGİ FİNAL MAÇI: Real Betis - Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 27.05.2025 13:44 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 13:44

AVRUPA KONFERANS LİGİ FİNAL MAÇI: Real Betis - Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde sürpriz bir eşleşme futbolseverleri bekliyor. İlk kez Avrupa kupalarında final sevinci yaşayan Real Betis, güçlü rakibi Chelsea ile kozlarını paylaşacak. Turnuvada 15. sıradan finale yükselen İspanyol temsilcisi, büyük bir çıkışa imza attı. Öte yandan Avrupa arenasında tecrübeli olan Chelsea, 9. Avrupa kupasını kazanarak koleksiyonunu genişletmek istiyor. Final karşılaşmasının hakem kadrosunda Halil Umut Meler'in de yer alacağı açıklandı. Merakla beklenen bu dev mücadele, futbol tutkunları tarafından heyecanla takip edilecek. Peki, Real Betis - Chelsea finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

AVRUPA KONFERANS LİGİ FİNAL MAÇI: Real Betis - Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Konferans Ligi'nde final heyecanı dorukta! Yarı finalde Fiorentina ile karşılaşan Real Betis, rakibini eleyerek finale yükselmeyi başardı. Turnuvanın favorilerinden Chelsea ise Djurgarden karşısında iki maçta da üstünlük sağlayarak finale adını yazdırdı. Büyük mücadele öncesi futbolseverler, Real Betis ile Chelsea arasındaki bu dev randevunun heyecanını yaşamaya hazırlanıyor. İşte, finale dair tüm ayrıntılar...

AVRUPA KONFERANS LİGİ FİNAL MAÇI: Real Betis - Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

REAL BETİS - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Konferans Ligi Real Betis - Chelsea final maçı, 28 Mayıs Çarşamba günü saat TSİ 22.00'de başlayacak.

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AVRUPA KONFERANS LİGİ FİNAL MAÇI: Real Betis - Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

REAL BETİS - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?
UEFA Konferans Ligi Real Betis - Chelsea final maçı TRT1 ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

AVRUPA KONFERANS LİGİ FİNAL MAÇI: Real Betis - Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

KUPANIN SAHİBİ BELLİ OLUYOR!

Polonya'nın Wroclaw şehrinde bulunan Wroclaw Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada düdük Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto'da olacak. Yardımcılık görevlerini Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo üstlenecek. Dördüncü hakem olarak ise Halil Umut Meler sahada yer alacak. Kerem Ersoy, müsabakada yedek yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Öte yandan, İspanyol ekibi Real Betis, kulüp tarihinde bir ilke imza atarak Avrupa kupalarında finale yükseldi. Sezon boyunca zorlu bir performans sergileyen takım, grup aşamasını 10 puanla 15. sırada tamamlamıştı.

AVRUPA KONFERANS LİGİ FİNAL MAÇI: Real Betis - Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
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