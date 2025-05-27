AVRUPA KONFERANS LİGİ FİNAL MAÇI: Real Betis - Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Konferans Ligi'nde final heyecanı dorukta! Yarı finalde Fiorentina ile karşılaşan Real Betis, rakibini eleyerek finale yükselmeyi başardı. Turnuvanın favorilerinden Chelsea ise Djurgarden karşısında iki maçta da üstünlük sağlayarak finale adını yazdırdı. Büyük mücadele öncesi futbolseverler, Real Betis ile Chelsea arasındaki bu dev randevunun heyecanını yaşamaya hazırlanıyor. İşte, finale dair tüm ayrıntılar...