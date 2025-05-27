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AVRUPA KONFERANS LİGİ FİNAL MAÇI: Real Betis - Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 27.05.2025 13:44
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025
13:44
AVRUPA KONFERANS LİGİ FİNAL MAÇI: Real Betis - Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
Bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde sürpriz bir eşleşme futbolseverleri bekliyor. İlk kez Avrupa kupalarında final sevinci yaşayan Real Betis, güçlü rakibi Chelsea ile kozlarını paylaşacak. Turnuvada 15. sıradan finale yükselen İspanyol temsilcisi, büyük bir çıkışa imza attı. Öte yandan Avrupa arenasında tecrübeli olan Chelsea, 9. Avrupa kupasını kazanarak koleksiyonunu genişletmek istiyor. Final karşılaşmasının hakem kadrosunda Halil Umut Meler'in de yer alacağı açıklandı. Merakla beklenen bu dev mücadele, futbol tutkunları tarafından heyecanla takip edilecek. Peki, Real Betis - Chelsea finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?