Avrupa'nın en yaşlı ülkesi hangisi? Teknolojisi gelişiyor, nüfusu yaşlanıyor

Her ne kadar son teknolojiyi yakından takip ediyor olsa da Avrupa'nın gelecek için önemli kaygıları var. İşte Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat'a göre Avrupa'nın korkulu rüyası yaşlı nüfus oranı en düşük ve yüksek olan ülkeler... Yaş ortalaması: 43.8 Yaşlı nüfus oranı yüzde 6.1 Yaş ortalaması: 40.2 Yaşlı nüfus oranı yüzde 5.5 Yaş ortalaması: 45 Yaşlı nüfus oranı yüzde 5.4 Yaş ortalaması: 42.3 Yaşlı nüfus oranı yüzde 5.3 Yaş ortalaması: 40.8 Yaşlı nüfus oranı yüzde 5.3 Yaş ortalaması: 42.6 Yaşlı nüfus oranı yüzde 5.2