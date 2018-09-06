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'nın en ülkesi hangisi? Teknolojisi gelişiyor, u yaşlanıyor

Her ne kadar son teknolojiyi yakından takip ediyor olsa da 'nın gelecek için önemli kaygıları var.

Giriş Tarihi: 06.09.2018 11:06 Güncelleme Tarihi: 06.09.2018 11:28
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'nın en ülkesi hangisi? Teknolojisi gelişiyor, u yaşlanıyor
Avrupa'nın en yaşlı ülkesi hangisi? Teknolojisi gelişiyor, nüfusu yaşlanıyor

İşte İstatistik Ofisi Eurostat'a göre Avrupa'nın korkulu rüyası oranı en düşük ve yüksek olan ülkeler...

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'da oranı en düşük ve en yüksek ülkeler! kaçıncı sırada?
Avrupa'da yaşlı nüfus oranı en düşük ve en yüksek ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

Yaş ortalaması: 43.8

oranı yüzde 6.1

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'da oranı en düşük ve en yüksek ülkeler! kaçıncı sırada?
Avrupa'da yaşlı nüfus oranı en düşük ve en yüksek ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

Yaş ortalaması: 40.2

oranı yüzde 5.5

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'da oranı en düşük ve en yüksek ülkeler! kaçıncı sırada?
Avrupa'da yaşlı nüfus oranı en düşük ve en yüksek ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

Yaş ortalaması: 45

oranı yüzde 5.4

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'da oranı en düşük ve en yüksek ülkeler! kaçıncı sırada?
Avrupa'da yaşlı nüfus oranı en düşük ve en yüksek ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

Yaş ortalaması: 42.3

oranı yüzde 5.3

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'da oranı en düşük ve en yüksek ülkeler! kaçıncı sırada?
Avrupa'da yaşlı nüfus oranı en düşük ve en yüksek ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

Yaş ortalaması: 40.8

oranı yüzde 5.3

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'da oranı en düşük ve en yüksek ülkeler! kaçıncı sırada?
Avrupa'da yaşlı nüfus oranı en düşük ve en yüksek ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

Yaş ortalaması: 42.6

oranı yüzde 5.2

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