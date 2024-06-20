Avrupa’nın en güzel 30 kasabası seçildi! (Güncel liste) Türkiye’den bir il sıralamaya damga vurdu…

Avrupa'nın en güzel 30 kasabası seçildi. Japon Seyahat Acentaları Birliği (JATA) tarafından yayınlanan listede, Karadağ'dan Portekiz'e, Fransa'dan Norveç'e kadar pek çok ülkeden kasaba yer alıyor. Aralarında Türkiye'den de bir beldenin bulunduğu listeyi sizler için derledik. İşte Avrupa'nın en güzel 30 kasabası…

30. Gura Humorului / Romanya



Gura Humorului Romanya'nın kuzey doğusundaki Suceava ilçesindeki bir kasaba. Bukovina'nın tarihi bölgesinde yer alıyor. Gura Humorului, 2011 nüfus sayımına göre ilçede 12 bin 729 nüfuslu yedinci en büyük yerleşim yeridir. 1904 yılında bir şehir ilan edildi ve 2005 yılında bir tatil yeri oldu.