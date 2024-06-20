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Haberler Yaşam Avrupa’nın en güzel 30 kasabası seçildi! (Güncel liste) Türkiye’den bir il sıralamaya damga vurdu…
Giriş Tarihi: 20.06.2024 11:39 Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 11:39

Avrupa’nın en güzel 30 kasabası seçildi! (Güncel liste) Türkiye’den bir il sıralamaya damga vurdu…

Dünyada milyonlarca kasaba bulunuyor. Bu kasabaların içinde ise gerek mimarisi gerek doğal güzelliği ve kültürü ile eşsiz kasabalar bulunuyor. Japon Seyahat Acentaları Birliği (JATA), yayınladığı araştırma raporunda Avrupa'nın en güzel 30 kasabasını seçti. Bu kasabalar arasında Türkiye'den de bir belde kendine listede yer buldu. İşte Avrupa kıtasındaki en güzel 30 kasaba...

Avrupa’nın en güzel 30 kasabası seçildi! Güncel liste Türkiye’den bir il sıralamaya damga vurdu…

Avrupa'nın en güzel 30 kasabası seçildi. Japon Seyahat Acentaları Birliği (JATA) tarafından yayınlanan listede, Karadağ'dan Portekiz'e, Fransa'dan Norveç'e kadar pek çok ülkeden kasaba yer alıyor. Aralarında Türkiye'den de bir beldenin bulunduğu listeyi sizler için derledik. İşte Avrupa'nın en güzel 30 kasabası…

30. Gura Humorului / Romanya

Gura Humorului Romanya'nın kuzey doğusundaki Suceava ilçesindeki bir kasaba. Bukovina'nın tarihi bölgesinde yer alıyor. Gura Humorului, 2011 nüfus sayımına göre ilçede 12 bin 729 nüfuslu yedinci en büyük yerleşim yeridir. 1904 yılında bir şehir ilan edildi ve 2005 yılında bir tatil yeri oldu.

Avrupa’nın en güzel 30 kasabası seçildi! Güncel liste Türkiye’den bir il sıralamaya damga vurdu…

29. Kotor / Karadağ

Karadağ'ın UNESCO tarafından koruma altına alınmış, şirin sahil kasabası, Avrupa'nın en güney fiyordu Kotor'da beklentilerinizin çok üzerinde keyifli bir tatil yapmak mümkün... Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya uçtuktan sonra yaklaşık üç saatlik bir otobüs yolculuğunu ardından Kotor'a ulaşılıyor. Yol süresi biraz uzun olsa da yolculuğa eşlik eden Karadağlar'ın ve fiyordarın büyüleyici manzarası gerçekten görülmeye değer.

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Avrupa’nın en güzel 30 kasabası seçildi! Güncel liste Türkiye’den bir il sıralamaya damga vurdu…

28. Ohrid / Makedonya

En güzel Balkan kentlerinden biri olan Ohrid, sadeliğiyle ve dört bir yana saçılan tarihi izlerle hemen sevdiriyor kendini. Aynı adı taşıyan gölün kıyısında kurulan, cazibesini büyük ölçüde bu göle borçlu olan bir yer. Avrupa'nın en eski, en derin ve en berrak suya sahip gölleri arasında yer alıyor. UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Ohrid'de; daracık sokaklara serpiştirilen tarihi evlerin arasında yürümek, gölün etrafında gezintiye çıkmak, manzaraya nazır restoranlarda keyifli bir yemek molası vermek yapılacaklar listenizde olsun.

Avrupa’nın en güzel 30 kasabası seçildi! Güncel liste Türkiye’den bir il sıralamaya damga vurdu…

27. Monsanto / Portekiz

Monsanto köyü, Portekiz'in en turistik köylerinden biri. Yılın herhangi bir zamanında, farklı ülkelerden gelen turistler, büyük taş kayalar arasında inşa edilen ve "Portekiz'in en Portekizli kasabası" unvanına sahip bu güzelliği görmek için buraya akın ediyor.

Avrupa’nın en güzel 30 kasabası seçildi! Güncel liste Türkiye’den bir il sıralamaya damga vurdu…

26. Zalipie / Polonya

Polonya'nın en güzel köyü olan Zalipie, Krakow şehrine yaklaşık 68 km. uzaklıkta bulunuyor. Köyü özel kılan ise evlerin çiçek motifleriyle süslenmiş olması...

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