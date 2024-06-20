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Avrupa’nın en güzel 30 kasabası seçildi! (Güncel liste) Türkiye’den bir il sıralamaya damga vurdu…
Giriş Tarihi: 20.06.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024
11:39
Avrupa’nın en güzel 30 kasabası seçildi! (Güncel liste) Türkiye’den bir il sıralamaya damga vurdu…
Dünyada milyonlarca kasaba bulunuyor. Bu kasabaların içinde ise gerek mimarisi gerek doğal güzelliği ve kültürü ile eşsiz kasabalar bulunuyor. Japon Seyahat Acentaları Birliği (JATA), yayınladığı araştırma raporunda Avrupa'nın en güzel 30 kasabasını seçti. Bu kasabalar arasında Türkiye'den de bir belde kendine listede yer buldu. İşte Avrupa kıtasındaki en güzel 30 kasaba...