Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Avukat Dilara Yıldız cinayetinde gözyaşları sel oldu! Sanığın savunması kan dondurdu
Giriş Tarihi: 25.11.2022 15:24 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 15:29

Avukat Dilara Yıldız cinayetinde gözyaşları sel oldu! Sanığın savunması kan dondurdu

Son dakika haberleri: Türkiye'nin gündemine oturan ve Tuzla'da eski nişanlısı avukat Dilara Yıldız'ı katlettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Oktay Dönmez'in yargılanmasına devam edildi. Savunmasında olayların bu raddeye gelmesinin suçlusu olarak Dilara Yıldız'ı gösteren sanığın "Ben meşru müdafaa yaptım, kendi kumpasında taksirle ölen biri" sözleri kan dondurdu. Acılı anne babanın gözyaşları ise tüm salondakilerin yüreklerini dağladı. Duruşma sonu mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına ve akıl sağlığı için rapor alınmasına karar vererek davayı erteledi.

SEDA NUR GÜNAYDIN
Avukat Dilara Yıldız cinayetinde gözyaşları sel oldu! Sanığın savunması kan dondurdu

Son dakika haberleri: Hayatının baharında erkek cinayetine kurban giden genç bir avukatın hikayesi.. Avukat Dilara Yıldız, 10 Ocak tarihinde 10 gündür Samsun'daki ailesinin yanındayken gizlice Tuzla'daki evine giren eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından katledilmişti.

Avukat Dilara Yıldız cinayetinde gözyaşları sel oldu! Sanığın savunması kan dondurdu

Eve geldiğinde karşısında Dönmez'i bulan genç avukat, eski nişanlısını restorana gitmeye ikna etmiş, fakat arkadaşının polisi aramasıyla karşısında polisleri gören Dönmez, elindeki silahla 5 el ateş ederek Dilara Yıldız'ın hayatına son vermişti. Olay sonrası ise adli makamlarca tutuklanan şüpheli Dönmez hakkında 6 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 36 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Avukat Dilara Yıldız cinayetinde gözyaşları sel oldu! Sanığın savunması kan dondurdu

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2. celsesi bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'nde bulunan konferans salonunda görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Oktay Dönmez bulunduğu cezaevinden getirilirken müştekiler Dilara Yıldız'ın annesiyle babası ve taraf avukatlarıyla birlikte birçok avukat da salonda hazır bulundu.

Avukat Dilara Yıldız cinayetinde gözyaşları sel oldu! Sanığın savunması kan dondurdu

SUÇU GENÇ AVUKATA ATTI

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Oktay dönmez, yaklaşık 5 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bomba imha uzmanı olarak görev yaptığını söyleyerek, "İdlib'te ve Suriye'de görev yaptım. Dilara ile tanıştığımda Kuzey Irak'ta görevdeydim. Kendisine inandım ve güvendim. Kendisiyle konuşmalarımız devam etti, 3 ay operasyon bölgesinde kaldım. O dönemde psikolojim iyi değildi" şeklinde konuştu.

Avukat Dilara Yıldız cinayetinde gözyaşları sel oldu! Sanığın savunması kan dondurdu

Daha sonra ailelerin tanıştığını ve nişanlandıklarını anlatan sanık, "Dilara'nın eski eşi bize musallat olmaya başladı. Bize rahatsızlık veriyordu. O dönemde sallantılı bir dönem atlattık. Nişan yaptık, altınlar onda kaldı. Dilara birden bire değişmeye, sorun çıkarmaya başladı. İlerleyen süreçte benden ayrılmaya çalıştı. Nişanda takılan takıların bir kısmını teslim etti" diye konuştu. Sonrasında İzmir'de mesleğime devam ederken tekrar barışıp ayrıldık. Beni maddi ve manevi yönden yıkıntıya uğrattı" dedi.

SON DAKİKA