Avukat Dilara Yıldız cinayetinde gözyaşları sel oldu! Sanığın savunması kan dondurdu

Daha sonra ailelerin tanıştığını ve nişanlandıklarını anlatan sanık, "Dilara'nın eski eşi bize musallat olmaya başladı. Bize rahatsızlık veriyordu. O dönemde sallantılı bir dönem atlattık. Nişan yaptık, altınlar onda kaldı. Dilara birden bire değişmeye, sorun çıkarmaya başladı. İlerleyen süreçte benden ayrılmaya çalıştı. Nişanda takılan takıların bir kısmını teslim etti" diye konuştu. Sonrasında İzmir'de mesleğime devam ederken tekrar barışıp ayrıldık. Beni maddi ve manevi yönden yıkıntıya uğrattı" dedi.