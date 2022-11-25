Avukat Dilara Yıldız cinayetinde gözyaşları sel oldu! Sanığın savunması kan dondurdu

Son dakika haberleri: Türkiye'nin gündemine oturan ve Tuzla'da eski nişanlısı avukat Dilara Yıldız'ı katlettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Oktay Dönmez'in yargılanmasına devam edildi. Savunmasında olayların bu raddeye gelmesinin suçlusu olarak Dilara Yıldız'ı gösteren sanığın "Ben meşru müdafaa yaptım, kendi kumpasında taksirle ölen biri" sözleri kan dondurdu. Acılı anne babanın gözyaşları ise tüm salondakilerin yüreklerini dağladı. Duruşma sonu mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına ve akıl sağlığı için rapor alınmasına karar vererek davayı erteledi.