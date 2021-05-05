Avukatlar ne zaman aşı olacak? Avukatlar aşıda öncelikli grupta mı, kimler aşı olabilecek?

"Avukatlar ne zaman aşı olacak?" sorusu, Türkiye Barolar Birliği tarafından yapılan açıklama ile netlik kazandı. Ocak ayından beri devam eden aşılama sürecinde yaklaşık 24 milyon doz aşı yapılırken 2. doz koronavirüs aşısı olan kişi sayısı 10 milyona yaklaştı. Dört aşamada tamamlanması planlanan aşılama sürecinde sıra, 40 yaş ve üzeri avukatlara geldi. Aşılama takvimine dahil edilen avukatlar, MHRS sistemi üzerinden alacakları aşı randevusu ile aşılarını olacak.