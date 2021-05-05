Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Avukatlar ne zaman aşı olacak? Avukatlar aşıda öncelikli grupta mı, kimler aşı olabilecek?
Giriş Tarihi: 05.05.2021 11:30 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 11:31

? Avukatlar aşıda öncelikli grupta mı, kimler aşı olabilecek?

"?" sorusu, Türkiye Barolar Birliği tarafından yapılan açıklama ile netlik kazandı. Ocak ayından beri devam eden aşılama sürecinde yaklaşık 24 milyon doz aşı yapılırken 2. doz koronavirüs aşısı olan kişi sayısı 10 milyona yaklaştı. Dört aşamada tamamlanması planlanan aşılama sürecinde sıra, 40 yaş ve üzeri avukatlara geldi. Aşılama takvimine dahil edilen avukatlar, MHRS sistemi üzerinden alacakları aşı randevusu ile aşılarını olacak.

Avukatlar ne zaman aşı olacak? Avukatlar aşıda öncelikli grupta mı, kimler aşı olabilecek?

Koronavirüs aşılama programı, Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan aşı takvimi doğrultusunda devam ediyor. Türkiye Barolar Birliği, 40 yaş ve üzerinde görev yapan avukatların aşı takvimine dahil edildiği duyurdu. Aşılama sürecinde 5 ay geride kalırken bugüne kadar yaklaşık 24 milyon doz koronavirüs aşısı yapıldı.

Avukatlar ne zaman aşı olacak? Avukatlar aşıda öncelikli grupta mı, kimler aşı olabilecek?

AVUKATLAR NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Avukatların koronavirüs aşı takvimine dahil edildiği TBB tarafından duyuruldu. Yapılan açıklamada, TBB'nin açıklamasında, "Değerli meslektaşlarımız; avukatlar, 40 yaş ve üzeri olmak üzere öncelikli aşı programına tanımlanmıştır. Randevular hemen alınabilir. 40 yaş altı, süreç içerisinde tanımlanacaktır. Destekleri için Sayın Adalet ve Sağlık Bakanlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

40 yaş üstü avukatların aşılama sorgulamasını e Nabız üzerinden öğrenebilecekler. e Nabız sistemine girenler, e Nabız şifresi ve e Devlet şifresi ile sorgulamalarını yapacaklar. Aşı sırası gelenler ise MHRS ekranından ya da Alo 182'den randevularını alacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Avukatlar ne zaman aşı olacak? Avukatlar aşıda öncelikli grupta mı, kimler aşı olabilecek?

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

MHRS üzerinden randevu oluşturmak için www.mhrs.gov.tr adresine girin. Üyeyseniz bilgilerinizi girerek sisteme giriş yapın. Eğer üye değilseniz "Üye Ol" seçeneğini tıklayıp üyelik oluşturun.

Koronavirüs aşı randevusu almak için sisteme giriş yaptıktan sonra "Aşı Randevusu Al" seçeneğini tıklayın.

Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesini yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor. Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

Aşı olacak grup arasında yer alan kişiler randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendirilecek, vatandaş, tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek. Aşıyı uygulayan sağlık personeli vatandaşın 2. doz randevusunu da oluşturacak, bu randevunun bilgileri de kısa mesajla iletilecek.

Aşı uygulaması için vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız hesabı üzerinden randevularını değiştirilebilecek

Koronavirüs aşısı için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182'den randevu alınması mümkün.

SON DAKİKA