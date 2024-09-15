Avustralya’da şiddet salgın gibi yayılıyor: Her 10 gençten biri sokakta yaşıyor kadın ve çocuklar mağdur!

Kaliteli yaşam, eğitim, sağlık ve refah açısından dünyanın en iyi ülkelerinden birisi... Avustralya'nın profilinde genellikle bu ifadeleri görmeniz mümkün. Akıllara da böyle yerleşmiş zaten. Yaklaşık 25 milyon nüfuslu ülke yüzölçümü açısından dünyanın en büyük altıncı ülkesi. Dolayısıyla ana kıtanın tamamına yayılmış geniş topraklarına oranla nüfus düşük kalıyor. İngiliz Milletler Topluğuna bağlılar. İngiltere Kralı III Charles'ın temsiliyetleri bulunuyor yani. Peki Avustralya'da ya da diğer 'gelişmiş-modern' ülkelerde hayat gerçekten düşünüldüğü gibi tozpembe mi? Cevap basit aslında. Maalesef değil. Dışarıdan 'tam yaşanılacak yer' olarak düşünülen birçok ülke aslında çok sayıda kronikleşen problemlerle boğuşuyor. Bunlardan bir tanesi de aile içi şiddet oluyor. Avustralya'da hafta içerisinde yayınlanan bir rapor bu acı gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi.

GENÇLER VE KADINLAR MAĞDUR

Dünyanın en güçlü ekonomilerinden biri olan Avustralya'da evsizlerle ilgili veriler paylaşıldı. Ülkede 122 binden fazla evsiz bulunuyor. Bu kişiler devletin yetersiz desteği nedeniyle yıllarca sokaklarda ya da eski arabaların içinde yaşamak zorunda kalıyor. Aslında buraya kadarki veriler tipik bir Batılı ülke profili gibi. Sonuçta ABD'den Fransa'ya ya da İngiltere'den Belçika'ya kadar birçok ülkede evsizlik problemi korkunç boyutlara ulaşmış durumda. Ancak Avustralya'daki raporun alt metinlerinde daha farklı trajediler saklıydı. Örneğin evsizlerin üçte birini 25 yaş altındaki kadınlar oluşturuyor. Ya da evsizlerin yüzde 23'ü 12 ila 24 yaşlarındaki gençler. Avustralya İstatistik Bürosu'nun verilerine göre Avustralya'da her 10 gençten birisi sokaklarda yaşıyor. Yani özetle evsizlik en fazla kadınları, gençleri ve hatta çocuk yaştakileri vuruyor. Bu durumun en temel nedeni de aile içi şiddet ve geçim sıkıntısı oluyor. Ama aile içi şiddetin ülkede artık bir salgın haline geldiği yorumları yapılıyor.