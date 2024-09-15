Avustralya’da şiddet salgın gibi yayılıyor: Her 10 gençten biri sokakta yaşıyor kadın ve çocuklar mağdur!

HER 5 GENÇTEN İKİSİ MAĞDUR
Avustralya'daki verilere biraz daha yakından bakmaya devam edelim.
Mission Australia isimli hayır kurumunun yayınladığı veriler de korkunç 15 ila 19 yaşlarındaki her 10 gençten biri evsiz...
Homelessness Australia adlı bir diğer kuruma göre evsizlerin yüzde 28'i aile içi veya diğer sebeplerden şiddet ve istismara maruz kaldığını, bu nedenle yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.
Victoria eyaletindeki evsizlerin yüzde 82'si maruz kaldığı aile içi şiddetin evsiz olmasında öncelikle neden olduğunu dile getriiyor. Bu arada bu kişilerin yüzde 54'ü çocuk koruma servislerince biliniyor.
Şiddete dair son bilgimiz şu olsun: Avustralya'da 15 yaş üstü nüfus içinde her 5 kişiden ikisi fiziksel ya da cinsel şiddete uğramıştı.
Ülkedeki evsizlerin sayısı tahmini 122 bin dedik ama konut yardımı talebinde bulunanların toplam sayısı 423 bini aşıyor.
DÜNYANIN KANAYAN YARASI
Aile içi şiddete karşı Birleşmiş Milletler'den Dünya Sağlık Örgütü'ne kadar çok sayıda uluslararası kurum öneriler yayınlıyor. Ancak birçok ülke bu acı tabloyu değiştirmekte başarılı olamıyor.
Almanya'da aile içi şiddet mağdurlarının sayısı 2023'te bir önceki yıla oranla yüzde 6,5 artarak 256 bini geçti.
Fransa'da İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı son rapora göre son üç yıldır aile içi şiddet olayları yüzde 9 yükseldi.
Hollanda'da yapılan bir araştırmaya göre, 50 yaşın altındaki her 6 erkekten 1'i kadına şiddet uygulamayı kabul edilebilir buluyor.