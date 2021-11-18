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Haberler Yaşam Ay tutulması ne zaman, hangi gün? 19 Kasım Ay tutulması saat kaçta başlayacak, Türkiye’den izlenecek mi? 2021 Ay tutulması burçlara etkisi
Giriş Tarihi: 18.11.2021 11:11 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 11:11

Ay tutulması ne zaman, hangi gün? 19 Kasım Ay tutulması saat kaçta başlayacak, Türkiye’den izlenecek mi? 2021 Ay tutulması burçlara etkisi

Yılın son Ay tutulması için geri sayım başladı. Dünyanın pek çok noktasında gözlemlenecek olan tutulmaya ilişkin araştırmalar da hız kazandı. Pek çok vatandaş yılın son Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi, Kasım ayı Ay tutulması ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek diye merak ediyor. Ayrıca 2021 Ay Tutulması burçlara etkisi yönünden de inceleniyor. NASA (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) yüzyılın en uzun parçalı ay tutulmasının ne zaman gerçekleşeceğini duyururken Ay'ın yüzde 97'sinin Dünya'nın gölgesinde kalacağı tutulmanın toplamda 3 saat süreceği bildirildi. İşte Ay tutulmasının günü ve saati ile burçlara etkisi!

Ay tutulması ne zaman, hangi gün? 19 Kasım Ay tutulması saat kaçta başlayacak, Türkiye’den izlenecek mi? 2021 Ay tutulması burçlara etkisi

Bu sene ikincisi gerçekleşecek olan Ay tutulması tarihi NASA tarafından duyuruldu. Ay ve Güneş tutulmalarının burçlar üzerinde ise yoğun bir etkisi bulunuyor. Bu etkiden kaçınmak adına Boğa burcu tutulması olarak da adlandırılan bu Ay tutulmasında olabildiğince sakin kararlar vermek hayat kolaylaştırıcı olacak. Peki Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Ay Tutulması burçlara etkisi nedir ve Türkiye'den izlenecek mi?

Ay tutulması ne zaman, hangi gün? 19 Kasım Ay tutulması saat kaçta başlayacak, Türkiye’den izlenecek mi? 2021 Ay tutulması burçlara etkisi

AY TUTULMASI NE ZAMAN?

Astronomiyle ilgilenenlerin beklediği 2021 yılının son Ay tutulması 19 Kasım'da gözlemlenecek. Boğa burcunda gerçekleşecek olan bu tutulmada bazı kadersel olaylar yaşanacak ve pek çok burç tutulmadan etkilenecek.

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Ay tutulması ne zaman, hangi gün? 19 Kasım Ay tutulması saat kaçta başlayacak, Türkiye’den izlenecek mi? 2021 Ay tutulması burçlara etkisi

AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?

Ay Tutulması Türkiye'den izlenemeyecek. Tutulma, Avrupa'nın batısı ve Afrika'nın kuzeybatısında Atlas okyanusu, Güney ve orta Amerika'da tutulma devam ederken Ay batacak. Kuzey Amerika'nın ve Büyük Okyanus'un büyük çoğunluğunda tutulmanın tamamı izlenecek. Yeni Zelanda Avustralya ve Asya'nın doğusuna Ay tutulmuş doğacak.

Ay tutulması ne zaman, hangi gün? 19 Kasım Ay tutulması saat kaçta başlayacak, Türkiye’den izlenecek mi? 2021 Ay tutulması burçlara etkisi

2021 GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

Gök olayları yıllığına göre, 2021 yılında son Güneş tutulması, 4 Aralık 2021 tarihinde tam bir şekilde gerçekleşecek.

AY TUTULMASI NEDİR?

Ay, kendi yörüngesinde dolanırken, kimi zaman Dünya'nın gölgesine girer. Buna Ay tutulması denir. Ay tutulması, dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana gelir. Ay'ın, Dünya'nın gölgesine girmesi ile Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesi neticesinde görülür. Güneş, karşı düğüm noktasında veya ona yakın olmalıdır. Bu şartlar altında Dünya'nın gölgesi Ay'a düşer. Bu 42.000.000.000 km uzanan gölge konisi Ay'ın uzaklığından yaklaşık 8800 km geniştir. Ay, saatte 3456 km hareket ettiği için ortalama Ay tutulmasının zamanı yaklaşık 40 dakika ile bir saat arasında değişir.

Ay tutulması, yeryüzünün Ay'ın ufuk çizgisinin üzerinde olduğu herhangi bir bölgesinden gözlenebilir. Ay'a karşı olan Dünya yüzeyine çarpan Güneş ışınları Dünya'nın atmosferi tarafından kırıldığı için, Ay tutulmasında Ay, tamamen kaybolmaz. Dünya etrafında kırılan ışıklarda mavi renk yutulduğu ve kırmızı renk yansıtıldığı için, Dünya'nın gölgesi kırmızı renkte görülür. Bu güçsüz ışık kalıntıları görünürlüğü mahallî atmosferik şartlara bağlı olarak Ay'ı tuhaf bir bakır renginde ortaya çıkarır. Bunun sonucunda Ay tutulması olur.

Ay tutulması ne zaman, hangi gün? 19 Kasım Ay tutulması saat kaçta başlayacak, Türkiye’den izlenecek mi? 2021 Ay tutulması burçlara etkisi

AY TUTULMASI BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Ay ve Güneş tutulmalarının burçlar üzerinde yoğun bir etkisi bulunuyor. Bu etkiden kaçınmak adına Boğa burcu tutulması olarak da adlandırılan bu Ay tutulmasında olabildiğince sakin kararlar vermek hayat kolaylaştırıcı olacak. Tutulmanın, kasımda başlayan etkileri şubat ayına kadar hissedilmeye devam edecek.

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