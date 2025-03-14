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Ay Tutulması Türkiye’de ne zaman, saat kaçta gözlemlenecek? İşte 2025 Kanlı At Tutulması saati ve izlenecek yerler
Giriş Tarihi: 14.03.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025
10:56
Ay Tutulması Türkiye’de ne zaman, saat kaçta gözlemlenecek? İşte 2025 Kanlı At Tutulması saati ve izlenecek yerler
Mart ayında gerçekleşeceği söylenen Kanlı Ay Tutulması için geri sayım sona erdi. Bugün gerçekleşecek tutulmada Güneş ile Ay'ın arasına giren Dünya Güneş'in ışıklarını Ay'a yansıtmasını engelleyecek. Peki, Ay Tutulması Türkiye'de ne zaman, saat kaçta gözlemlenecek? İşte 2025 Kanlı At Tutulması saati ve izlenecek yerler…