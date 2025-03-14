Ay Tutulması Türkiye’de ne zaman, saat kaçta gözlemlenecek? İşte 2025 Kanlı At Tutulması saati ve izlenecek yerler

Kırmızı bir renk ve hareli bir görünüme kavuşan Kanlı Ay Tutulması bugün gözlemleniyor. 13 Mart'ta başlayan tutulma bugün doruk noktasına ulaşıyor. Astronomik olayları takip eden vatandaşlar tarafından Ay Tutulması Türkiye'de ne zaman, saat kaçta gözlemlenecek sorusu mercek altına alınıyor. İşte 2025 Kanlı At Tutulması saati ve diğer detaylar.