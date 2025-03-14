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Giriş Tarihi: 14.03.2025 10:55 Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 10:56

Ay Tutulması Türkiye’de ne zaman, saat kaçta gözlemlenecek? İşte 2025 Kanlı At Tutulması saati ve izlenecek yerler

Mart ayında gerçekleşeceği söylenen Kanlı Ay Tutulması için geri sayım sona erdi. Bugün gerçekleşecek tutulmada Güneş ile Ay'ın arasına giren Dünya Güneş'in ışıklarını Ay'a yansıtmasını engelleyecek. Peki, Ay Tutulması Türkiye'de ne zaman, saat kaçta gözlemlenecek? İşte 2025 Kanlı At Tutulması saati ve izlenecek yerler…

Ay Tutulması Türkiye’de ne zaman, saat kaçta gözlemlenecek? İşte 2025 Kanlı At Tutulması saati ve izlenecek yerler

Kırmızı bir renk ve hareli bir görünüme kavuşan Kanlı Ay Tutulması bugün gözlemleniyor. 13 Mart'ta başlayan tutulma bugün doruk noktasına ulaşıyor. Astronomik olayları takip eden vatandaşlar tarafından Ay Tutulması Türkiye'de ne zaman, saat kaçta gözlemlenecek sorusu mercek altına alınıyor. İşte 2025 Kanlı At Tutulması saati ve diğer detaylar.

Ay Tutulması Türkiye’de ne zaman, saat kaçta gözlemlenecek? İşte 2025 Kanlı At Tutulması saati ve izlenecek yerler

KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN?
Tam Ay Tutulması Perşembe gecesini Cuma gününe bağlayan gün gerçekleşecek. Tutulma Türkiye saatiyle sabah saat 09.20'de başlayan tutulma 40 dakika sonra en yoğun haline gelecek.

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Ay Tutulması Türkiye’de ne zaman, saat kaçta gözlemlenecek? İşte 2025 Kanlı At Tutulması saati ve izlenecek yerler

Ay'ın Dolunay evresinde olması, bu tutulmayı daha belirgin hale getirecek. Tam Ay tutulması, 14 Mart'ta Başak burcunda 23 derecede gerçekleşecek.

Ay Tutulması Türkiye’de ne zaman, saat kaçta gözlemlenecek? İşte 2025 Kanlı At Tutulması saati ve izlenecek yerler

KANLI AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Kanlı Ay Tutulması, en iyi Kuzey ve Güney Amerika'dan izlenebilecek. Batı Avrupa'daki bazı bölgeler, Ay batmadan önce tutulmanın tam evresini (totalite) kısmen gözlemleyebilecek. Ancak Türkiye bu tutulmayı doğrudan izleyemeyecek. Ülkemizden sadece tutulmanın başlangıç aşaması kısıtlı bir şekilde gözlemlenebilecek.