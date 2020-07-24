Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasına tanıklık için yollara düştüler

Ayasofya'nın çok önemli olduğunu dile getiren Güdü, "Ayasofya Camisi fetih camisi. Burada 86 yıl sonra namaz kılacak olmanın heyecanını yaşıyorum. Benim için çok önemli, bu yaştan sona bir daha burada ya namaz kılabilirim ya da kılamam. Yolda biraz zorlandım ama bu hiç önemli değil. Allah nasip ederse yarın Samsun'a döneceğim." dedi.