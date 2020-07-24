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Haberler Galeri Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasına tanıklık için yollara düştüler

'nin ibadete açılmasına tanıklık için yollara düştüler

'nde, 86 yıl sonra cuma namazını kılmak ve tarihi ana tanıklık etmek isteyen vatandaşlar, genelinden ve farklı şehirlerden yollara düşerek etkinlik alanına geldi.

AA
Giriş Tarihi: 24.07.2020 12:07 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 12:12
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasına tanıklık için yollara düştüler

İl dışından gelen vatandaşlar, otobüslerinden etkinlik alanının girişinde indirildikten sonra polis kontrol noktasına geldi. Burada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ateşleri ölçülen ve maske denetimi yapılanlar daha sonra tarihi ana tanıklık etmek üzere İETT otobüslerine binerek alana doğru hareket etti.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasına tanıklık için yollara düştüler

Tekerlekli sandalyeyle kontrol noktasına gelen 82 yaşındaki Mustafa Güdü, dün Samsun'dan yola çıkarak tarihi ana tanıklık etmek için 'a geldiğini söyledi.

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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasına tanıklık için yollara düştüler

'nın çok önemli olduğunu dile getiren Güdü, "Ayasofya Camisi fetih camisi. Burada 86 yıl sonra namaz kılacak olmanın heyecanını yaşıyorum. Benim için çok önemli, bu yaştan sona bir daha burada ya namaz kılabilirim ya da kılamam. Yolda biraz zorlandım ama bu hiç önemli değil. Allah nasip ederse yarın Samsun'a döneceğim." dedi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasına tanıklık için yollara düştüler

Ayağından engelli olan ve Maltepe'den yola çıkan Fatih Şentürk ise zorlanarak da olsa yola çıktığını belirterek, "Bu atmosferi yaşamak lazım. Zaten ben gelmeseydim ölürdüm havasızlıktan. Nasip, inşallah yetişeceğim." ifadelerini kullandı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasına tanıklık için yollara düştüler

Ankara'dan gelen görme engelli Sümeyye Damat, çok güzel bir duygu yaşadığını ve herkesin bulunduğu atmosferi yaşamasını istediğini kaydetti.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasına tanıklık için yollara düştüler

'nın uzun süreli bir özlemleri olduğunu anlatan ve yorucu yolculuğun bu nedenle pek önemimin kalmadığını anlatan Damat, bugün geri Ankara'ya döneceklerini sözlerine ekledi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasına tanıklık için yollara düştüler

"TEK EMELİM AYASOFYA'DA BİR CUMA NAMAZI KILMAKTI."

Ankara Mamak'tan gelen 67 yaşındaki Elife Kemer, "Tek emelim 'da bir Cuma Namazı kılmaktı. İnşallah Rabbim kılmayı nasip eder. Ankara Mamak'tan buralara kadar geldim. Başkentin, Ankara'nın buraya selamını getirdim. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun." dedi.

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