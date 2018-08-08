Ayçiçeği tarlalarında hasat zamanı

Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Trakya'da, 'Doğanın sarı gelini' olarak adlandırılan ayçiçeği hasadı başladı Yaklaşık bir ay önceki renk tonlarını ve şekil itibarıyla güneşe doğru bakan günebakanlar, hasat zamanında solmuş rengi ve verim nedeniyle toprağa eğilmiş başları ile biçilmeye hazır. Kısa bir süre önce sarının farklı tonları ve şeklinin güzelliğiyle vatandaşlar ve fotoğrafçıların doğal stüdyo olarak kullandığı ayçiçeği tarlaları şimdi yerini, hasat için biçerdöverlere bıraktı.