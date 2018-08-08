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tarlalarında hasat zamanı

Giriş Tarihi: 08.08.2018 15:02 Güncelleme Tarihi: 08.08.2018 15:03
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tarlalarında hasat zamanı
Ayçiçeği tarlalarında hasat zamanı

Türkiye'nin ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Trakya'da, "Doğanın sarı gelini" olarak adlandırılan ayçiçeği hasadı başladı

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tarlalarında hasat zamanı
Ayçiçeği tarlalarında hasat zamanı

Yaklaşık bir ay önceki renk tonlarını ve şekil itibarıyla güneşe doğru bakan günebakanlar, hasat zamanında solmuş rengi ve verim nedeniyle toprağa eğilmiş başları ile biçilmeye hazır.

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tarlalarında hasat zamanı
Ayçiçeği tarlalarında hasat zamanı

Kısa bir süre önce sarının farklı tonları ve şeklinin güzelliğiyle vatandaşlar ve fotoğrafçıların doğal stüdyo olarak kullandığı tarlaları şimdi yerini, hasat için biçerdöverlere bıraktı.

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tarlalarında hasat zamanı
Ayçiçeği tarlalarında hasat zamanı
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tarlalarında hasat zamanı
Ayçiçeği tarlalarında hasat zamanı
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tarlalarında hasat zamanı
Ayçiçeği tarlalarında hasat zamanı
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tarlalarında hasat zamanı
Ayçiçeği tarlalarında hasat zamanı
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