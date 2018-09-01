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üreticinin yüzünü güldürdü

Giriş Tarihi: 01.09.2018 18:33 Güncelleme Tarihi: 01.09.2018 18:34
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üreticinin yüzünü güldürdü
Ayçiçeği üreticinin yüzünü güldürdü

Türkiye'nin ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Tekirdağ'da 250 bin dönüm alanda ayçiçeği hasadı devam ediyor.

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üreticinin yüzünü güldürdü
Ayçiçeği üreticinin yüzünü güldürdü

Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı, yaptığı açıklamada, Tekirdağ'da 4 bin 500 üreticinin, 250 bin dekar alanda ekimi yaptığını söyledi.

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üreticinin yüzünü güldürdü
Ayçiçeği üreticinin yüzünü güldürdü

Saygı, bu yıl üreticilerin yüzünü güldürdüğünü belirterek, "Bu yıl yağışların bol olması ayçiçeğinin hem kalitesini hem de yağ oranını artırdı. Hasada başlayan üreticiler verimlerden çok memnun. Buğdaydan bekleneni alamayan çiftçinin yüzü ayçiçeği ile gülecek. Fiyatlarda üreticilerimizin beklediği seviyede olması çiftçileri sevindirdi. Yağışlar rekolteyi ve yağ oranını olumlu etkiledi." dedi.

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üreticinin yüzünü güldürdü
Ayçiçeği üreticinin yüzünü güldürdü

Tekirdağ'da çiftçilik yapan İsmail Ören de 700 dekar alanda hasadı yapacağını aktardı.

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üreticinin yüzünü güldürdü
Ayçiçeği üreticinin yüzünü güldürdü

Ören, bu yıl nin çiftçiyi memnun ettiğini ifade ederek, "Bu yıl verimler çok güzel. Dekar başına verim 250-300 kilogram arasında seyrediyor. Yağlı tohumların verdiği fiyatlardan da memnunuz. Tekirdağ'ın sarı gelinlerinin verimi çok güzel. Buğdaydaki kaybımızı ayçiçeği kapatacaktır." diye konuştu.

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üreticinin yüzünü güldürdü
Ayçiçeği üreticinin yüzünü güldürdü

Çiftçi Mustafa Yıldız ise çiftçilerin istedikleri verimi aldığını, hasadın yaklaşık 15 gün daha devam edeceğini dile getirdi.

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üreticinin yüzünü güldürdü
Ayçiçeği üreticinin yüzünü güldürdü
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