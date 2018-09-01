Ayçiçeği üreticinin yüzünü güldürdü

Saygı, bu yıl ayçiçeği üreticilerin yüzünü güldürdüğünü belirterek, "Bu yıl yağışların bol olması ayçiçeğinin hem kalitesini hem de yağ oranını artırdı. Hasada başlayan üreticiler verimlerden çok memnun. Buğdaydan bekleneni alamayan çiftçinin yüzü ayçiçeği ile gülecek. Fiyatlarda üreticilerimizin beklediği seviyede olması çiftçileri sevindirdi. Yağışlar rekolteyi ve yağ oranını olumlu etkiledi." dedi.