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Haberler Yaşam Ayda 30 bin TL kazanıyorlar:7-8 kişi kaldılar!
Giriş Tarihi: 14.07.2023 11:08 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 11:34

Ayda 30 bin TL kazanıyorlar:7-8 kişi kaldılar!

Yozgat'ta tırpan işçiler, günlüğü 800 ila 1000 lira arasında yevmiye alıyor. Aylık kazançlarının 30 bin TL'yi geçtiğini belirten işçilerinin sayıları günden güne azalıyor.

İHA
Ayda 30 bin TL kazanıyorlar:7-8 kişi kaldılar!

Yozgat'ta günlüğü 800 ila 1000 lira arasında değişen ancak her geçen gün sayıları azalan tırpan işçilerinin yeşil mercimek hasadı mesaisi başladı.

Ayda 30 bin TL kazanıyorlar:7-8 kişi kaldılar!

Türkiye'de yeşil mercimek üretiminde ilk sıralarda yer alan Yozgat'ta çiftçiler, hasat sezonunu açtı. Kimi çiftçi makine yardımıyla yeşil mercimek hasadı yaparken, kimileri de geleneksel yöntemlerle tırpan yardımıyla hasada başladı.

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Ayda 30 bin TL kazanıyorlar:7-8 kişi kaldılar!

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte sayıları günden güne azalan ve geçimlerini tırpan işiyle sağlayan işçilerin de yeşil mercimek hasadıyla birlikte zorlu mesaileri başladı. Sabahın erken saatlerinde işe başlayan tırpan işçileri, 30 dereceyi bulan sıcak havanın altında çalışmaya devam ediyor.

Ayda 30 bin TL kazanıyorlar:7-8 kişi kaldılar!

Günlüğü 800 ila bin lira arasında değişen yevmiye ile çalışan tırpan işçileri, Yozgat'ın merkeze bağlı Çalatlı köyünde bereketli topraklarda rızıklarını çıkarıyor.


Ayda 30 bin TL kazanıyorlar:7-8 kişi kaldılar!

20 YILDAN BERİ...
Çalatlı köyünde 40 dönüm alana yeşil mercimek ektiğini belirten 63 yaşındaki Bünyamin Ayverdi, 20 yaşından bu yana çiftçilikle uğraştığını söyledi. Ayverdi, "Arpa, buğday, mercimek, nohut ekiyoruz. Çok uzun yıllardır tırpan ile hasat yaptırıyoruz. Sadece ekinlerimizi biçere veriyoruz. Makine alamıyoruz. 40 dönüm alana yeşil mercimek ektim, yağışlarla birlikte geçen yıla oranla bu yıl mercimekten yüksek verim bekliyoruz" dedi.

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