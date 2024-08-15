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Giriş Tarihi: 15.08.2024 19:04 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 19:12

Aydemir Akbaş sağlık durumu nasıl, hastalığı ne, neden hastaneye kaldırıldı? Usta oyuncu yoğun bakımda!

Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden Aydemir Akbaş hastaneye kaldırıldı. Kolpaçino film serisi ile yediden yetmişe herkesin gönlünde taht kuran usta oyuncu Aydemir Akbaş'tan kahreden haber geldi. Akbaş'ın yakın arkadaşı İbrahim Tatlıses usta ismin yoğun bakıma alındığını açıkladı. Durum böyle olunca Aydemir Akbaş sağlık durumu merak ediliyor. Peki, Aydemir Akbaş hastalığı ne, neden yoğun bakıma alındı? İşte tüm detaylar...

Aydemir Akbaş sağlık durumu nasıl, hastalığı ne, neden hastaneye kaldırıldı? Usta oyuncu yoğun bakımda!

Kolpaçino serisinde canlandırdığı "Sabri" karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Aydemir Akbaş yoğun bakıma kaldırıldı. Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Akbaş'ın sağlık durumu ile ilgili kahreden haber yakın arkadaşı İbrahim Tatlıses'ten geldi. Aydemir Akbaş son sağlık durumu hakkında açıklamalar sanatçının sevenleri tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Aydemir Akbaş hastalığı ne, neden yoğun bakıma alındı? İşte detaylar...

Aydemir Akbaş sağlık durumu nasıl, hastalığı ne, neden hastaneye kaldırıldı? Usta oyuncu yoğun bakımda!

AYDEMİR AKBAŞ YOĞUN BAKIMDA!

Akciğer kanseriyle mücadele eden Aydemir Akbaş (88), yoğun bakıma kaldırıldı. Usta oyuncuyla ilgili üzücü haberi 45 yıllık yakın dostu İbrahim Tatlıses duyurdu. Instagram hesabından Aydemir Akbaş ile fotoğrafını paylaşan İbrahim Tatlıses,

"45 yıllık değerli dostum, değerli ağabeyim Aydemir Akbaş şu an yoğun bakımda. Siz değerli sevenlerimden Aydoş'uma dua bekliyorum, Saygılarımla" açıklamasını yaptı.

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Aydemir Akbaş sağlık durumu nasıl, hastalığı ne, neden hastaneye kaldırıldı? Usta oyuncu yoğun bakımda!

AYDEMİR AKBAŞ SAĞLIK DURUMU NASIL?

Daha önce kolon, gırtlak ve bağırsak kanseriyle mücadele eden Aydemir Akbaş, yeniden kansere yakalandığını duyurmuştu.

Tedavisi süren Aydemir Akbaş, sağlık durumuyla ilgili; "Mesaj atan, merak eden çok oluyormuş. İlginize ve dualarıza müteşekkirim. Kendimi gayet iyi hissediyorum. Sevenlerime de müjde olsun kanser değerlerim yarı yarıya azalmış. Bırakmak yok, tedaviye devam. Bu vesileyle herkese mutlu, huzurlu bayramlar, sevgiler" demişti.

Aydemir Akbaş sağlık durumu nasıl, hastalığı ne, neden hastaneye kaldırıldı? Usta oyuncu yoğun bakımda!

88 yaşındaki oyuncu, bugün hastaneye kaldırıldı. Evinde baygın bulunan Akbaş'ı yakınları hastaneye götürdü.

Aydemir Akbaş sağlık durumu nasıl, hastalığı ne, neden hastaneye kaldırıldı? Usta oyuncu yoğun bakımda!

AYDEMİR AKBAŞ KİMDİR?

Arnavut asıllı Türk senarist, yönetmen, oyuncu, gazeteci ve spor yazarı Aydemir Akbaş, 25 Şubat 1936 tarihinde dünyaya geldi. 1936 yılında Arnavut bir baba ve Sürmeneli bir annenin oğlu olarak İstanbul'da doğan Akbaş, Galatasaray Lisesinde eğitim gördükten sonra bir süre gazetecilik yaptı.

Gazetecilikten sonra tiyatro oyunculuğuna başlayarak Gülriz Sururi, Ayfer Feray, Nisa Serezli, Ali Poyrazoğlu gibi ünlü tiyatro isimleriyle beraber çalıştı. Keşanlı Ali Destanı, Direkler Arası, Zilli Zarife, Ferhat ile Şirin gibi oyunlarda rol aldı.

Aydemir Akbaş sinemayla 1964'te Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Keşanlı Ali Destanı" adlı film ile geçti. Fakat, filmden önce Keşanlı Ali Destanın ilk tiyatro gösterimin de 31 Mart 1964 yılın da hem sahne amirliği yapmış hem de Sipsi Selim karakterine hayat vermiştir. Bir süre Yılmaz Güney'in filmlerinde oynadı. 1974 yılında Yeşilçam seks filmleri furyasında çok sayıda erotik-komedi filminde rol aldı. Daha sonraki yıllarda İbrahim Tatlıses ile çalışarak senaryo çalışmaları yaptı.

1968 yılında Ayfer Feray – Nisa Serezli Tiyatrosu'nda 7 Kocalı Hürmüz oyununda rol aldı. 1969 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosunda ve Ortakları Tiyatrosunun ortaklarından biri oldu. Burada Nikah Kağıdı, Düşenin Dostu oyunlarında rol aldı. Birçok tiyatro oyununun yönetmenliğini yaptı.

Cem Davran ile 2007'de çevirdiği "Avrupalı" Ekim 2007'de rekor sayıda kopya ile gösterime girmiştir. Aydemir Akbaş oyuncu olarak 125 filmde görev yaparken, 7 kez de yönetmenlik koltuğuna oturmuştur.

Son filmi Şafak Sezer ile ün yapan Kolpaçino 3. Devre'dir. 40'ı komedi olmak üzere 127 filmde rol aldı, 8 filmin yönetmenliğini yaptı, 30 kadar tiyatro oyununda oynadı. Ayrıca birçok TV dizisinde rol aldı. 33 filmin senaryosunu yazdı.

Türkiye'nin yaşayan en eski spor yazarlarından biridir. Aynı zamanda Galatasaray taraftarı ve Galatasaray Spor Kulübü üyesidir.

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