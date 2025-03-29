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Aydın bayram namazı saati! 2025 Aydın’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
10:34
Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte Aydın'da bayram coşkusu başladı. Bayram sabahı, tüm İslam alemi için olduğu gibi Aydın'da da manevi bir heyecan yaşanacak. Camilerde omuz omuza namaz kılmak isteyen vatandaşlar, Diyanet'in 2025 yılı için açıkladığı Aydın bayram namazı saatini merak ediyor. Sabahın erken saatlerinde camilere dolacak olan Aydınlılar, bayramın ruhunu paylaşmak için sabırsızlanıyor. Peki, 2025 Aydın bayram namazı saat kaçta?