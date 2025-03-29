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Haberler Yaşam Aydın bayram namazı saati! 2025 Aydın’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 10:34 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 10:34

Aydın bayram namazı saati! 2025 Aydın’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte Aydın'da bayram coşkusu başladı. Bayram sabahı, tüm İslam alemi için olduğu gibi Aydın'da da manevi bir heyecan yaşanacak. Camilerde omuz omuza namaz kılmak isteyen vatandaşlar, Diyanet'in 2025 yılı için açıkladığı Aydın bayram namazı saatini merak ediyor. Sabahın erken saatlerinde camilere dolacak olan Aydınlılar, bayramın ruhunu paylaşmak için sabırsızlanıyor. Peki, 2025 Aydın bayram namazı saat kaçta?

Aydın bayram namazı saati! 2025 Aydın’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Aydın'da Ramazan Bayramı sabahı, sevinç ve huzur dolu saatlere sahne olacak. Aile bireyleri ve dostların bir araya gelip bayramlaşacağı bu günde, camilerde saf tutacak olanlar namaz saatini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 Aydın bayram namazı saatini duyurdu. İbadetlerini zamanında yerine getirmek isteyen vatandaşlar için bayram sabahı büyük önem taşıyor. Peki, Aydın'da bayram namazı ne zaman ve saat kaçta kılınacak? İşte merak edilen bilgiler…

Aydın bayram namazı saati! 2025 Aydın’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

AYDIN BAYRAM NAMAZ SAATİ 2025 BELLİ OLDU

Ramazan Bayramı bu yıl 30 Mart 2025 Pazar günü idrak edilecek. Ramazan Bayramı'nın birinci günü sabah saatlerinde camilerin yine dolup taşması bekleniyor.

İşte Aydın bayram namazı saati 2025 bilgileri!

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Aydın bayram namazı saati! 2025 Aydın’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

AYDIN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ramazan Bayramı heyecanı başlarken namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il paylaşıldı.

30 Mart 2025 Pazar günü eda edilecek Aydın bayram namazı saati 07:27 olarak belirlendi.

Aydın bayram namazı saati! 2025 Aydın’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Bayram namazı, Ramazan Bayramı veya Kurban Bayramı'nın ilk günü Güneş'in doğmasından yaklaşık 50 dakika geçtikten sonra cemaatle birlikte kılınır. Bayram namazı, Hanefi mezhebine göre vacip diğer mezheplere göre sünnettir.

Aydın bayram namazı saati! 2025 Aydın’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.

Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir.

Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama şeklinde niyet edilir.