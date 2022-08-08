Aydın Çine’de korkunç cinayet! Kan donduran detaylar: Son sözü bu olmuş...

ÖLDÜRDÜĞÜ ŞAHSIN KIZINI TACİZ ETTİĞİ İDDİASIYLA DAVA AÇILMIŞ

2 kişiyi öldürdükten sonra intihar eden Gökhan Özdemir'e 2018 yılında Yaşar Meke tarafından kızını taciz ettiği iddiasıyla 4 yıl önce dava açıldığı öğrenildi. Baba Yaşar Meke tarafından açılan davanın bugün Çine Adliyesi'nde görülen karar duruşmasında Gökhan Özdemir'in mahkum edildiği ve hakkında yakalama kararı çıktığı öğrenildi.