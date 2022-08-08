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Haberler Yaşam Aydın Çine'de korkunç cinayet! Kan donduran detaylar: Son sözü bu olmuş...
Giriş Tarihi: 08.08.2022 22:05 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022 22:19

Aydın Çine'de korkunç cinayet! Kan donduran detaylar: Son sözü bu olmuş...

Aydın'ın Çine ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Gökhan Özdemir isimli şahıs, bir dava nedeniyle husumetli olduğu Yaşar Meke'yi tabancayla vurarak öldürdü. Daha sonra Emniyet Müdürlüğü önüne gelerek başına dayadığı silahla intihar eden Gökhan Özdemir'in son sözleri deyim yerinde ise kan dondurdu. İşte detaylar...

İHA
Aydın Çine’de korkunç cinayet! Kan donduran detaylar: Son sözü bu olmuş...

Aydın'ın Çine ilçesinde dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Gökhan Özdemir, husumetli olduğu Yaşar Meke'yi tabancayla vurarak öldürdü. Korkunç cinayetin detayları belli oldu.

Aydın Çine’de korkunç cinayet! Kan donduran detaylar: Son sözü bu olmuş...

BİR KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ, AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Çine ilçesinde bir dava nedeniyle husumetli olduğu Yaşar Meke'yi tabancayla vurarak öldüren Gökhan Özdemir, daha sonra Emniyet Müdürlüğü önüne gelerek başına dayadığı tabanca ile hayatına son verdi.

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Aydın Çine’de korkunç cinayet! Kan donduran detaylar: Son sözü bu olmuş...

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan olayın ardından Dutluoluk Mahallesi yolu üzerinde Süleyman Özdemir isimli bir vatandaş daha ölü bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, ölü bulunan Süleyman Özdemir'i de Yaşar Meke'yi vuran Gökhan Özdemir'in öldürdüğü ortaya çıktı.

Aydın Çine’de korkunç cinayet! Kan donduran detaylar: Son sözü bu olmuş...

ÖLDÜRDÜĞÜ ŞAHSIN KIZINI TACİZ ETTİĞİ İDDİASIYLA DAVA AÇILMIŞ

2 kişiyi öldürdükten sonra intihar eden Gökhan Özdemir'e 2018 yılında Yaşar Meke tarafından kızını taciz ettiği iddiasıyla 4 yıl önce dava açıldığı öğrenildi. Baba Yaşar Meke tarafından açılan davanın bugün Çine Adliyesi'nde görülen karar duruşmasında Gökhan Özdemir'in mahkum edildiği ve hakkında yakalama kararı çıktığı öğrenildi.

Aydın Çine’de korkunç cinayet! Kan donduran detaylar: Son sözü bu olmuş...

SON SÖZLERİ BU OLMUŞ...

İddiaya göre mahkeme sonucunu öğrenen Gökhan Özdemir, Yaşar Meke'yi evinin önünde, amcasının oğlu Süleyman Özdemir'i ise Dutluoluk yolu üzerinde silahla vurarak öldürdü. Daha sonra Emniyet Müdürlüğü önüne gelen Özdemir, 2 el havaya ateş açarak 2 kişiyi öldürdüğünü söyleyip, yanındaki silahla hayatına son verdi.

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