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Aydın Çine'de korkunç cinayet! Kan donduran detaylar: Son sözü bu olmuş...
Giriş Tarihi: 08.08.2022 22:05
Güncelleme Tarihi: 08.08.2022
22:19
Aydın Çine'de korkunç cinayet! Kan donduran detaylar: Son sözü bu olmuş...
Aydın'ın Çine ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Gökhan Özdemir isimli şahıs, bir dava nedeniyle husumetli olduğu Yaşar Meke'yi tabancayla vurarak öldürdü. Daha sonra Emniyet Müdürlüğü önüne gelerek başına dayadığı silahla intihar eden Gökhan Özdemir'in son sözleri deyim yerinde ise kan dondurdu. İşte detaylar...