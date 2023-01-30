Aydın TOKİ sonuçları SORGULA | 2023 TOKİ Aydın kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 23 Ocak - 8 Şubat tarihleri arasında 12 ilde 36 bin 568 konut için yapılacak olan 7. etap kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. Söz konusu iller arasında yer alan Aydın ilinde 30-31 Ocak tarihleri arasında yapılan çekilişlerle Merkez, Söke, Nazilli, İncirliova, Çine, Bozdoğan, Karacasu, Koçarlı, Karpuzlu, Buharkent, Didim, Germencik ilçelerinin hak sahipleri belirlenecek. Başvuruda bulunanlar kura çekilişi isim listesi sorgulama yapmak isteyerek 2023 TOKİ Aydın kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası için araştırmalarına devam ediyor. Aydın TOKİ sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar.