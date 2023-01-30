Aydın TOKİ sonuçları SORGULA | 2023 TOKİ Aydın kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA

İlk evim, ilk iş yerim kuraları 7. Etapla 23 Ocak - 8 Şubat tarihleri kapsamında devam ediyor. 6. Etap çekilişlerinde 64 ilde 164 bin 666 konutun hak sahipleri belli olurken 7. Etap kuralarında 36 bin konutun hak sahibi belli olacak. 7 etap kura illeri arasında bulunan ve 3 bin 72 konut için çekilişleri süren Aydın ili kura çekiliş sonuçları başvuruda bulunanlar tarafından merak edilerek Merkez, Söke, Nazilli, İncirliova, Çine, Bozdoğan, Karacasu, Koçarlı, Karpuzlu, Buharkent, Didim, Germencik ilçeleri isim listesi için "2023 TOKİ Aydın kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası" şeklinde araştırmalar devam ediyor.

AYDIN TOKİ SONUÇLARI SORGULA

Aydın TOKİ sonuçları isim listesi sorgulama sayfası detayları ve tüm bilgiler şöyle;