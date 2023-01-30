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Haberler Yaşam Aydın TOKİ sonuçları SORGULA | 2023 TOKİ Aydın kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA
Giriş Tarihi: 30.01.2023 20:11 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 20:11

Aydın TOKİ sonuçları SORGULA | 2023 TOKİ Aydın kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 23 Ocak - 8 Şubat tarihleri arasında 12 ilde 36 bin 568 konut için yapılacak olan 7. etap kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. Söz konusu iller arasında yer alan Aydın ilinde 30-31 Ocak tarihleri arasında yapılan çekilişlerle Merkez, Söke, Nazilli, İncirliova, Çine, Bozdoğan, Karacasu, Koçarlı, Karpuzlu, Buharkent, Didim, Germencik ilçelerinin hak sahipleri belirlenecek. Başvuruda bulunanlar kura çekilişi isim listesi sorgulama yapmak isteyerek 2023 TOKİ Aydın kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası için araştırmalarına devam ediyor. Aydın TOKİ sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar.

Aydın TOKİ sonuçları SORGULA | 2023 TOKİ Aydın kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA

İlk evim, ilk iş yerim kuraları 7. Etapla 23 Ocak - 8 Şubat tarihleri kapsamında devam ediyor. 6. Etap çekilişlerinde 64 ilde 164 bin 666 konutun hak sahipleri belli olurken 7. Etap kuralarında 36 bin konutun hak sahibi belli olacak. 7 etap kura illeri arasında bulunan ve 3 bin 72 konut için çekilişleri süren Aydın ili kura çekiliş sonuçları başvuruda bulunanlar tarafından merak edilerek Merkez, Söke, Nazilli, İncirliova, Çine, Bozdoğan, Karacasu, Koçarlı, Karpuzlu, Buharkent, Didim, Germencik ilçeleri isim listesi için "2023 TOKİ Aydın kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası" şeklinde araştırmalar devam ediyor.

AYDIN TOKİ SONUÇLARI SORGULA

Aydın TOKİ sonuçları isim listesi sorgulama sayfası detayları ve tüm bilgiler şöyle;

Aydın TOKİ sonuçları SORGULA | 2023 TOKİ Aydın kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA

TOKİ AYDIN KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Aydın TOKİ 3 bin 72 konut kurası çekilişi Merkez, Söke, Nazilli, İncirliova, Çine, Bozdoğan, Karacasu, Koçarlı, Karpuzlu, Buharkent, Didim, Germencik ilçeleri için 30-31 Ocak 2023 günleri yapılacak.

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Aydın TOKİ sonuçları SORGULA | 2023 TOKİ Aydın kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA

TOKİ AYDIN KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

Aydın TOKİ kura çekilişi ilçe ilçe şu tarihlerde yapılacak.

MERKEZ – 30 Ocak – Saat: 10:00

SÖKE – 30 Ocak – Saat: 10:00

Aydın TOKİ sonuçları SORGULA | 2023 TOKİ Aydın kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA

NAZİLLİ – 30 Ocak – Saat: 10:00

İNCİRLİOVA – 30 Ocak - Saat: 10:00

Aydın TOKİ sonuçları SORGULA | 2023 TOKİ Aydın kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA

ÇİNE – 31 Ocak - Saat: 10:00

BOZDOĞAN – 31 Ocak - Saat: 10:00

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