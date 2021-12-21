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Haberler Yaşam Aydın’da doktor Doğancan Kılıç'a kafa atmıştı! O saldırgan hakkında flaş gelişme!
Giriş Tarihi: 21.12.2021 09:04 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 09:05

Aydın’da doktor Doğancan Kılıç'a kafa atmıştı! O saldırgan hakkında flaş gelişme!

Aydın'ın Didim ilçesinde geçtiğimiz günlerde maganda dehşeti yaşanmıştı. T.D.Y. isimli zorba, devlet hastanesi acil servisinde görevli doktora kafa attı. Gelen son dakika bilgisine göre zanlı tutuklandı…

Ceyhan TORLAK
HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Aydın’da doktor Doğancan Kılıç’a kafa atmıştı! O saldırgan hakkında flaş gelişme!

Son dakika haberi: Söke Cumhuriyet Başsavcılığı, adli muayene işlemi için götürüldüğü Didim Devlet Hastanesinde görevli doktora saldıran ve 18 Aralık'ta serbest bırakılan zanlının, ortaya çıkan kamera kayıtlarının ardından dün gözaltına alındığını bildirdi.

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Aydın’da doktor Doğancan Kılıç’a kafa atmıştı! O saldırgan hakkında flaş gelişme!

Açıklamada, soruşturmanın toplanan deliller ve dosya kapsamı çerçevesinde titizlikle yapıldığı da vurgulandı.

SON DAKİKA: Aydın'da doktora kafa atan şüpheli tutuklandı

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Aydın’da doktor Doğancan Kılıç’a kafa atmıştı! O saldırgan hakkında flaş gelişme!

Zanlı T.D.Y, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Didim Adliyesine sevk edildi.

Aydın’da doktor Doğancan Kılıç’a kafa atmıştı! O saldırgan hakkında flaş gelişme!

SON DAKİKA: ZANLI TUTUKLANDI

Savcılıktaki sorgusu tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Aydın’da doktor Doğancan Kılıç’a kafa atmıştı! O saldırgan hakkında flaş gelişme!

Bu arada, T.D.Y'nin alkollü araç kullandığı şüphesiyle polis ekiplerince gözaltına alındığı ve muayene için hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

SON DAKİKA