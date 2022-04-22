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Haberler Yaşam Aydın'da ele geçirildi: Dünyada çok nadir! 1800 yıllık mermer küvet...
Giriş Tarihi: 22.04.2022 15:52 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 15:53

Aydın'da ele geçirildi: Dünyada çok nadir! 1800 yıllık mermer küvet...

Aydın'ın Karacasu ilçesinde tarihi eser kaçakçıları tarafından satılmak üzereyken ele geçirilen 1800 yıllık mermer küvet, Afrodisias Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Üzerinde aslan başı kabartmaları bulunan 1 ton ağırlığındaki küvetin, tamamının mermerden yapılması nedeniyle Türkiye'de eşinin olmadığı belirtildi.

DHA
Aydın’da ele geçirildi: Dünyada çok nadir! 1800 yıllık mermer küvet...

Karacasu'da 31 Mart'ta jandarmanın tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda, satılmak üzereyken ele geçirilen 1 ton ağırlığında ve 1 metre 80 santim uzunluğundaki 1800 yıllık mermer küvet, Afrodisias Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Aydın’da ele geçirildi: Dünyada çok nadir! 1800 yıllık mermer küvet...

Uzmanlar, küvetin dönemin devlet yöneticisi veya zengin bir iş insanı tarafından kullanılmış olabileceğinin değerlendirildiğine dikkat çekti.

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Aydın’da ele geçirildi: Dünyada çok nadir! 1800 yıllık mermer küvet...

Yapılan araştırmalarda, bugüne kadar Türkiye'de bulunan küvetler içerisinde mermerden yapılmış olması nedeniyle tek olduğu belirtildi. Küvetin resmi işleminin tamamlanmasının ardından restore edilerek müzede ziyaretçilere açılacağı ifade edildi.

Aydın’da ele geçirildi: Dünyada çok nadir! 1800 yıllık mermer küvet...

İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, küveti inceleyerek, Afrodisias Antik Kenti'nin UNESCO'nun kalıcı miras listesinde yer alan çok özel bir alan olduğunu vurguladı. Umut Tuncer, "Afrodisias döneminin bir refah toplumu, zenginlik ifadesiyle dolu olan çeşitli ürünleri barındıran özel bir noktadır. Mermer olan küvetin M.Ö. 1'inci yüzyıla dayanan bu şehrin tarihinde de önemli bir parça olduğunu düşünüyoruz. Yaklaşık 1800 yıllık bu küvet, tamamıyla mermer olması nedeniyle dünyadaki nadir örneklerden birisidir. Bildiğimiz kadarıyla da Türkiye'de de tek örnektir. "

Aydın’da ele geçirildi: Dünyada çok nadir! 1800 yıllık mermer küvet...

"Daha önce Türkiye'de tespit edilmiş çeşitli çamur katmanlarıyla oluşturulmuş küvetler var ama bütünüyle mermer olan bu yapı aslında bu bölgenin zenginliğini ve dönemin refah toplumunu da ifade ediyor. Aynı zamanda küvetin sağ ve sol cephelerinde aslan başı kabartmaları bulunuyor. Bu kabartmalarda aslında gücü ve iktidarı temsil ettiğini algılıyoruz. Bu küvetin muhtemelen bölgeyi yöneten o dönemin bir devlet yöneticisi ya da zengin bir iş insanının evinde bulunduğunu tahmin ediyoruz. Küvetin bu anlamda ele geçirilmesi jandarma ekiplerinin de başarılı çalışmalarının bir örneği oldu" diye konuştu.

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