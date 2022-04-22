Aydın’da ele geçirildi: Dünyada çok nadir! 1800 yıllık mermer küvet...

"Daha önce Türkiye'de tespit edilmiş çeşitli çamur katmanlarıyla oluşturulmuş küvetler var ama bütünüyle mermer olan bu yapı aslında bu bölgenin zenginliğini ve dönemin refah toplumunu da ifade ediyor. Aynı zamanda küvetin sağ ve sol cephelerinde aslan başı kabartmaları bulunuyor. Bu kabartmalarda aslında gücü ve iktidarı temsil ettiğini algılıyoruz. Bu küvetin muhtemelen bölgeyi yöneten o dönemin bir devlet yöneticisi ya da zengin bir iş insanının evinde bulunduğunu tahmin ediyoruz. Küvetin bu anlamda ele geçirilmesi jandarma ekiplerinin de başarılı çalışmalarının bir örneği oldu" diye konuştu.



