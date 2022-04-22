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Aydın'da ele geçirildi: Dünyada çok nadir! 1800 yıllık mermer küvet...
Giriş Tarihi: 22.04.2022 15:52
Güncelleme Tarihi: 22.04.2022
15:53
Aydın'da ele geçirildi: Dünyada çok nadir! 1800 yıllık mermer küvet...
Aydın'ın Karacasu ilçesinde tarihi eser kaçakçıları tarafından satılmak üzereyken ele geçirilen 1800 yıllık mermer küvet, Afrodisias Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Üzerinde aslan başı kabartmaları bulunan 1 ton ağırlığındaki küvetin, tamamının mermerden yapılması nedeniyle Türkiye'de eşinin olmadığı belirtildi.