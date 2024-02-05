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Aydın’da kadın yolcu Oğuz Erge cinayetini hatırlattı: Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar!
Giriş Tarihi: 05.02.2024 09:13
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
09:22
Aydın’da kadın yolcu Oğuz Erge cinayetini hatırlattı: Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar!
Aydın'da skandal bir olay yaşandı. Bir taksiye binen kadın yolcu, şoföre küfürler etmeye başladı. Taksici Oğuz Erge cinayetine de atıfta bulunan kadın müşteri, "Senin gibi taksicileri buradan arkadan vuruyorlar ya. G....... vuruyorlar ya. Vursunlar a……! Senin gibi adamları vursunlar!" diye bağırdı. İnanılmaz anlar taksi kamerasına böyle yansıdı