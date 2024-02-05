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Haberler Yaşam Aydın’da kadın yolcu Oğuz Erge cinayetini hatırlattı: Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar!
Giriş Tarihi: 05.02.2024 09:13 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 09:22

Aydın’da kadın yolcu Oğuz Erge cinayetini hatırlattı: Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar!

Aydın'da skandal bir olay yaşandı. Bir taksiye binen kadın yolcu, şoföre küfürler etmeye başladı. Taksici Oğuz Erge cinayetine de atıfta bulunan kadın müşteri, "Senin gibi taksicileri buradan arkadan vuruyorlar ya. G....... vuruyorlar ya. Vursunlar a……! Senin gibi adamları vursunlar!" diye bağırdı. İnanılmaz anlar taksi kamerasına böyle yansıdı

Aydın’da kadın yolcu Oğuz Erge cinayetini hatırlattı: Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar!

Türkiye İzmir'de işlenen taksici cinayetiyle sarsıldı. Taksici Oğuz Erge gecenin ayazında üşümesin diye aracına aldığı gaspçı Delil Aysal tarafından alçakça kurşunlandı. Aysal kurtarılamadı, cani ise tutuklandı.

Aydın’da kadın yolcu Oğuz Erge cinayetini hatırlattı: Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar!

İzmir'deki cinayetin yankıları sürerken Aydın'da da skandal bir olay yaşandı.

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Aydın’da kadın yolcu Oğuz Erge cinayetini hatırlattı: Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar!

KADIN MÜŞTERİ TAKSİCİYE KÜFÜRLER ETTİ!
Bir taksinin ön koltuğunda oturan yaşlı kadın, seyir halindeyken 'Taksicinin a.........' diyerek küfür etmeye başladı.

Aydın’da kadın yolcu Oğuz Erge cinayetini hatırlattı: Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar!

"ANLAMADIM HANIMEFENDİ!"
Taksi şoförü küfürler nedeniyle neye uğradığını şaşırdı. "Anlamadım hanımefendi. Biraz önce ağzınızdan çıkardığınız kelimeyi anlamadım" ifadelerini kullandı.

Aydın’da kadın yolcu Oğuz Erge cinayetini hatırlattı: Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar!

Kadın yolcu ise "Oğlum benim silahım yok s…… belanı" diyerek pişkin pişkin kahkaha attı.

İzmir'deki taksici cinayetini örnek gösterdi, küfürler savurdu: "Senin gibi adamları vursunlar!" | Video

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