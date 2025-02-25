Aydın’da kan donduran olay! Derya Buçan’ın kazada öldüğü sanıldı! 6 yaşındaki oğlunun ifadesi şoke etti! Meğer...

Eşi Rıdvan Buçan ile 6 yaşındaki çocukları D.B. ise yaralı olarak Germencik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Morga kaldırılan Derya Buçan, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Derya Buçan, toprağa verildi.