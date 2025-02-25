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Haberler Yaşam Aydın'da kan donduran olay! Derya Buçan'ın kazada öldüğü sanıldı! 6 yaşındaki oğlunun ifadesi şoke etti! Meğer...
Giriş Tarihi: 25.02.2025 15:30 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 15:58

Aydın'da kan donduran olay! Derya Buçan'ın kazada öldüğü sanıldı! 6 yaşındaki oğlunun ifadesi şoke etti! Meğer...

Kan donduran olay Aydın'da meydana geldi. 28 yaşındaki Derya Buçan'ın bariyerlere çarpan otomobilde cesedi bulunmuştu. Araçtaki 6 yaşındaki oğlu D.B.'nin ifadesi korkunç gerçeği ortaya çıkardı. İfadesinde bir silah sesi duyduğunu fakat babasının bu sesin dışardan geldiğini söylediğini belirten 6 yaşındaki oğlu D.B sır perdesini araladı. işte haberin detayları...

DHA
Aydın’da kan donduran olay! Derya Buçan’ın kazada öldüğü sanıldı! 6 yaşındaki oğlunun ifadesi şoke etti! Meğer...

Olay, 21 Aralık saat 20.00 sıralarında Aydın- İzmir kara yolu Selatin Tüneli yakınlarında meydana geldi. Aydın yönüne giden Rıdvan Buçan yönetimindeki 09 EB 225 plakalı otomobil, bariyere çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobilde bulunan Derya Buçan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Aydın’da kan donduran olay! Derya Buçan’ın kazada öldüğü sanıldı! 6 yaşındaki oğlunun ifadesi şoke etti! Meğer...

Eşi Rıdvan Buçan ile 6 yaşındaki çocukları D.B. ise yaralı olarak Germencik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Morga kaldırılan Derya Buçan, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Derya Buçan, toprağa verildi.

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Aydın’da kan donduran olay! Derya Buçan’ın kazada öldüğü sanıldı! 6 yaşındaki oğlunun ifadesi şoke etti! Meğer...

RIDVAN BUÇAN İLE OĞLU, TEDAVİSİNİN ARDINDAN TABURCU EDİLDİ

Jandarmanın yürüttüğü soruşturma kapsamında pedagog eşliğinde ifadesine başvurulan D.B., kazadan bir süre önce otomobilde seyir halindeyken annesiyle babası arasında yaşanan tartışma sonrası silah sesi duyduğunu, babasının kendisine sesin dışarıdan geldiğini söylediğini ardından da kaza yaptıklarını anlattı.

Aydın’da kan donduran olay! Derya Buçan’ın kazada öldüğü sanıldı! 6 yaşındaki oğlunun ifadesi şoke etti! Meğer...

6 YAŞINDAKİ OĞLUNUN İFADESİ SIR PERDESİNİ ARALADI!

D.B.'nin ifadesi sonrası soruşturmayı derinleştiren ekipler, Rıdvan Buçan'ı gözaltına aldı. Otopsi raporunda ise Derya Buçan'ın başına isabet eden kurşun nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi.

Aydın’da kan donduran olay! Derya Buçan’ın kazada öldüğü sanıldı! 6 yaşındaki oğlunun ifadesi şoke etti! Meğer...

CİNAYETE KAZA SÜSÜ VERDİ!

Rıdvan Buçan'ın otomobille seyir halindeyken eşini tabancayla başından vurarak öldürdüğü, ardından olayı kaza gibi göstermek için bariyere çarptığı belirlendi.

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