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Aydın'da kan donduran olay! Derya Buçan'ın kazada öldüğü sanıldı! 6 yaşındaki oğlunun ifadesi şoke etti! Meğer...
Giriş Tarihi: 25.02.2025 15:30
Güncelleme Tarihi: 25.02.2025
15:58
Aydın'da kan donduran olay! Derya Buçan'ın kazada öldüğü sanıldı! 6 yaşındaki oğlunun ifadesi şoke etti! Meğer...
Kan donduran olay Aydın'da meydana geldi. 28 yaşındaki Derya Buçan'ın bariyerlere çarpan otomobilde cesedi bulunmuştu. Araçtaki 6 yaşındaki oğlu D.B.'nin ifadesi korkunç gerçeği ortaya çıkardı. İfadesinde bir silah sesi duyduğunu fakat babasının bu sesin dışardan geldiğini söylediğini belirten 6 yaşındaki oğlu D.B sır perdesini araladı. işte haberin detayları...