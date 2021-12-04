Aydın’da korkunç olay! Katil kocanın azmettiricisi sevgilisi çıktı! ’Öldür deliyim dersin’

Efeler ilçesinde geçen yıl meydana gelen olayda, Sinem Kaya'yı (33) öldürmek için ganyan bayisinde pusuya yatan Dinçer Özden (38), çöp atmak için dışarı çıkan kadını sokakta silahla kovalayıp, sığındığı kuaförde 7 el ateş ederek öldürmüştü.