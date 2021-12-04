Aydın’da korkunç olay! Katil kocanın azmettiricisi sevgilisi çıktı! ’Öldür deliyim dersin’

AYDIN'DA KORKUNÇ OLAY! KATİL KOCANIN AZMETTİRİCİSİ SEVGİLİSİ ÇIKTI! 'ÖLDÜR DELİYİM DERSİN' Aydın'da boşandığı karısını kovalayıp can havliyle sığındığı kuaförde kurşun yağmuruna tutan katil kocanın cezai ehliyeti tam çıktı. Efeler ilçesinde geçen yıl meydana gelen olayda, Sinem Kaya'yı (33) öldürmek için ganyan bayisinde pusuya yatan Dinçer Özden (38), çöp atmak için dışarı çıkan kadını sokakta silahla kovalayıp, sığındığı kuaförde 7 el ateş ederek öldürmüştü. Cinayetin ardından tutuklanan Özden hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, sevgilisi Gülizar Kavçin (44) hakkında ise 'tasarlayarak öldürmeye yardım' suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ikinci duruşması gerçekleştirildi. Tutuklu sanık Dinçer Özden, ilk savunmasında eşinin kendisini aldattığını iddia ederek, 'Silahı belimden çıkardığımı hatırlıyorum' demişti. Duruşmada okunan İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun raporu, ilk savunmasında akli dengesinin yerinde olmadığını iddia eden zanlının cezai ehliyetinin tam olduğunu ortaya koydu. 'KAÇ EL ATEŞ ETTİM HATIRLAMIYORUM' Olaydan bir gün önce de gittim ama çocuklarımı göremedim. Olaydan bir gün önce Sinem Kaya bana farklı bir hesaptan hakaret içerikli mesaj attı. Bu durum psikolojimi bozdu. 7 mermisi olan tabancayı yanıma alıp, olay günü tekrar sokağa gittim. Bir saat kadar bekledim. Buradan kalkacakken Sinem Kaya'yı gördüm. Sinem, sırtı dönük şekilde telefonla oynuyordu ancak telefonda ne yaptığını görmedim. Kendisine 'Gel senin evine gidelim. Büyükleri çağıralım. Bu işi bitirelim' dedim. Benden korktu ve kaçmaya başladı. Peşinden koştum. Silahı nasıl çektiğimi ve kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Neresinden isabet aldı, hatırlamıyorum. Eşimin peşinden iş yerine girdim ve çıktığımda silahı sandalyeye bıraktım. Orada bulunan polislere teslim oldum' dedi. 'ONUN YÜZÜNDEN EŞİMDEN BOŞANDIM' Bu sürede İstanbul'da kardeşimin yanında kaldım. Ortada kalınca bana Dinçer sahip çıktı. Sinem Kaya nedeniyle ailemle aram açıldı. Eşime ve aileme mesaj atarak Dinçer ile ilişkim olduğunu söyledi. Olay günü evimdeydim. Dinçer'e ne yaptığını sordum. Bana, 'Bulvarda dolaşıyorum' dedi. Ona eve dönmesini söyledim. Hiçbir zaman Dinçer'i Sinem'e karşı tahrik etmedim. Dinçer, Sinem'in kendisini tahrik ettiğini ve onu öldüreceğini söyledi. Ben yapmaması gerektiğini söyledim. Olayın gerçekleşmesinde herhangi bir etkim yok' dedi.