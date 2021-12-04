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Haberler Yaşam Aydın'da korkunç olay! Katil kocanın azmettiricisi sevgilisi çıktı! 'Öldür deliyim dersin'
Giriş Tarihi: 04.12.2021 13:44 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 13:49

Aydın'da korkunç olay! Katil kocanın azmettiricisi sevgilisi çıktı! 'Öldür deliyim dersin'

Aydın'da boşandığı karısına kurşun yağdıran katil kocaa sevgilisinin "Öldür, deliyim dersin" şeklinde mesaj attığı ortaya çıktı. Cezai ehliyeti tam çıkan sanık ağırlaştırılmış müebbetle, sevgilisi ise 20 yılla yargılanıyor. İşte ayrıntılar...

Aydın’da korkunç olay! Katil kocanın azmettiricisi sevgilisi çıktı! ’Öldür deliyim dersin’

AYDIN'DA KORKUNÇ OLAY! KATİL KOCANIN AZMETTİRİCİSİ SEVGİLİSİ ÇIKTI! 'ÖLDÜR DELİYİM DERSİN'

Aydın'da boşandığı karısını kovalayıp can havliyle sığındığı kuaförde kurşun yağmuruna tutan katil kocanın cezai ehliyeti tam çıktı.

Aydın’da korkunç olay! Katil kocanın azmettiricisi sevgilisi çıktı! ’Öldür deliyim dersin’

Efeler ilçesinde geçen yıl meydana gelen olayda, Sinem Kaya'yı (33) öldürmek için ganyan bayisinde pusuya yatan Dinçer Özden (38), çöp atmak için dışarı çıkan kadını sokakta silahla kovalayıp, sığındığı kuaförde 7 el ateş ederek öldürmüştü.

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Aydın’da korkunç olay! Katil kocanın azmettiricisi sevgilisi çıktı! ’Öldür deliyim dersin’

Cinayetin ardından tutuklanan Özden hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, sevgilisi Gülizar Kavçin (44) hakkında ise 'tasarlayarak öldürmeye yardım' suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ikinci duruşması gerçekleştirildi.

Aydın’da korkunç olay! Katil kocanın azmettiricisi sevgilisi çıktı! ’Öldür deliyim dersin’

Tutuklu sanık Dinçer Özden, ilk savunmasında eşinin kendisini aldattığını iddia ederek, "Silahı belimden çıkardığımı hatırlıyorum" demişti.

Aydın’da korkunç olay! Katil kocanın azmettiricisi sevgilisi çıktı! ’Öldür deliyim dersin’

Duruşmada okunan İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun raporu, ilk savunmasında akli dengesinin yerinde olmadığını iddia eden zanlının cezai ehliyetinin tam olduğunu ortaya koydu.

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