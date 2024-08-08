Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 08.08.2024 08:47 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 09:34

Aydın'daki orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Aydın'ın Germencik ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, sabahın erken saatlerinde ise 7 helikopter ve 5 uçak söndürme çalışmalarına başladı. Gelen son bilgiye göre; ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

İHA
Aydın’daki orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Germencik ilçesine bağlı Gümüşyeniköy'de dün ormanlık alanda başlayan yangını rüzgarın etkisiyle büyüyerek Söke ilçesi Argavlı Mahallesi'ne ulaştı. Geniş bir alana yayılan yangın bölgesinde 2 adet gece görüşlü yangın söndürme helikopteri havadan, yer ekipleri ise karadan sabaha kadar çalıştı. Sabah saatlerinde de bölgeye 7 helikopter ve 5 uçak gönderildi.

Aydın’daki orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

ALEVLER SÖKE İLÇESİNE KADAR ULAŞTI

Ortaklar Mahallesi Gümüşyeniköy mevkiindeki zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisi geniş bir alana yayılarak Söke Argavlı Mahallesi sınırlarına ulaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Aydın’daki orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

BÖLGEYE YANGIN SÖNDÜRME EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Aydın Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere çevre illerden de yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Aydın’daki orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Söndürme ekiplerinin yanında TOMA, AFAD, Jandarma, UMKE ve Kızılay ekipleri de yangın bölgesinde oluşturulan kriz merkezinde görev aldı.

Aydın’daki orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Yangına karadan arazözler, iş makineleri, tankerler ile müdahale edilirken, havadan 9 uçak, ikisi gece görüşlü 9 helikopter alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdü.

SON DAKİKA