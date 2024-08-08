Giriş Tarihi: 08.08.2024 08:47
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024
09:34
Aydın'daki orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Aydın'ın Germencik ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, sabahın erken saatlerinde ise 7 helikopter ve 5 uçak söndürme çalışmalarına başladı. Gelen son bilgiye göre; ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.