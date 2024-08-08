Aydın’daki orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Germencik ilçesine bağlı Gümüşyeniköy'de dün ormanlık alanda başlayan yangını rüzgarın etkisiyle büyüyerek Söke ilçesi Argavlı Mahallesi'ne ulaştı. Geniş bir alana yayılan yangın bölgesinde 2 adet gece görüşlü yangın söndürme helikopteri havadan, yer ekipleri ise karadan sabaha kadar çalıştı. Sabah saatlerinde de bölgeye 7 helikopter ve 5 uçak gönderildi.