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Aydınlı çiftçi kollarıyla tıp tarihine geçti!

Aydınlı çiftçi 'de tıp tarihine geçti. Bunu da nakil yapılan kollarıyla gerçekleştirdi. Peki bu nasıl oldu? İşte detaylar! Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan ve iki kolunu silaj makinesine kaptırarak kaybeden çiftçi Cihan Topal (37), yaşamını, 9 yıl önce nakil yapılan iki kolla sürdürüyor. Türkiye'deki çift kol nakli yapılan ilk kişi olan Topal, tüm işlerini başkalarına ihtiyaç duymadan yapabilmenin sevincini yaşadığını belirtip, şu an 5 yaşında olan oğluna isim olarak nakli yapan doktoru Prof. Dr. Ömer Özkan'ın adı ve soyadını verdiğini söyledi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 29.11.2019 10:28 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 10:36
Aydınlı çiftçi kollarıyla tıp tarihine geçti!

Umurlu Mahallesi'nde çiftçilik yapan evli ve 2 çocuk babası Cihan Topal, 2008'de iki kolunu dirsek altından silaj makinesine kaptırarak kaybetti.

Aydınlı çiftçi kollarıyla tıp tarihine geçti!

Kol nakli olmak için Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran Cihan Topal'a, kazadan 2 yıl sonra şans güldü.

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Aydınlı çiftçi kollarıyla tıp tarihine geçti!

Muğla'nın Milas ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki Fatih Demirel'in iki kolu, 25 Eylül 2010'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 7 saat süren ameliyatla, Topal'a nakledildi. Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından nakil yapılan Topal, 'de ilk çift kol nakli yapılan hasta olarak tıp tarihine geçti.

Aydınlı çiftçi kollarıyla tıp tarihine geçti!

9 yıldan beri nakil edilen iki kolu ile yaşamını normal insanlar gibi sürdüren Topal, koyunlarının bakımını yapıyor, bahçesinden odun getirip, baltayla kırabiliyor, otomobil, traktör, motosiklet kullanabiliyor, tarlasını tırpanla bile biçebiliyor.

Aydınlı çiftçi kollarıyla tıp tarihine geçti!

'ÇOCUKLARIMIN ELİNDEN TUTARAK OKULA GÖTÜREBİLİYORUM'

Hayat mücadelesini asla bırakmayan, normal bir vatandaş gibi günlük yaşantımı kimsenin yardımı olmadan sürdürebildiğine dikkat çeken Topal, şöyle dedi:

Aydınlı çiftçi kollarıyla tıp tarihine geçti!

"2 yıl, kolsuz olarak yaşadım. 'de çift kol nakli yapılan ilk kişiyim. 9 yıldır nakil olan kollarımla yaşantımı devam ettiriyorum. Odun kırabiliyorum, traktör, otomobil, motosiklet kullanabiliyorum, küçükbaş hayvanlarıma bakabiliyorum. Normal bir vatandaş gibi günlük yaşantımı kimsenin yardımı olmadan sürdürebiliyorum.

Aydınlı çiftçi kollarıyla tıp tarihine geçti!

Daha önemlisi oğlum Ömer Özkan'ı ve kızım Necmiye Topal'ın elinden tutarak okula, parka götürebiliyorum. Saçlarını okşayabiliyor ve bunu hissedebiliyorum. Bunlar benim için hepsi bir hayaldi. Çok şükür organ bağışı sayesinde 2010 yılında yapılan nakille tüm her şeyimi kendim yapabiliyorum.

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