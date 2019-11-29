Aydınlı çiftçi kollarıyla tıp tarihine geçti!

Aydınlı çiftçi Türkiye'de tıp tarihine geçti. Bunu da nakil yapılan kollarıyla gerçekleştirdi. Peki bu nasıl oldu? İşte detaylar! Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan ve iki kolunu silaj makinesine kaptırarak kaybeden çiftçi Cihan Topal (37), yaşamını, 9 yıl önce nakil yapılan iki kolla sürdürüyor. Türkiye'deki çift kol nakli yapılan ilk kişi olan Topal, tüm işlerini başkalarına ihtiyaç duymadan yapabilmenin sevincini yaşadığını belirtip, şu an 5 yaşında olan oğluna isim olarak nakli yapan doktoru Prof. Dr. Ömer Özkan'ın adı ve soyadını verdiğini söyledi.