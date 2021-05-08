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Haberler Yaşam Ayetli ve farklı Kadir Gecesi mesajları ve sözleri ile Kandil mesajları seçenekleri Dualı, uzun ve kısa Kadir Gecesi mesajları 2021!
Giriş Tarihi: 08.05.2021 09:25 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 13:22

Ayetli ve farklı ve sözleri ile seçenekleri Dualı, uzun ve kısa !

8 Mayıs 2021 Cumartesi günü idrak edilecek olan mübarek ve sözleri sorgulamaları başladı. Günün anlam ve önemine hitaben milyonlarca vatandaş; Whatsapp, Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya araçları üzerinden sevdiklerine, arkadaşlarına, ailesine "Kadir Geceniz mübarek olsun" dileklerini sunuyor. Maneviyatın ve bereketin dolu dolu yaşanacağı ayetli ve farklı Kadir Gecesi mesajlarına bu başlık altından ulaşabilir, sizler de sevdiklerinize yollayabilirsiniz. İşte , dualı, uzun ve kısa 2021

Kadir Gecesi mesajları resimli, dualı, uzun ve kısa 2021: Ayetli ve farklı Kadir Gecesi mesajları ve sözleri ile Kandil mesajları!

"Bin aydan daha hayırlı" olarak ifade edilen sorgulamaları başladı. Milyonlarca vatandaş, koronavirüs salgını gölgesinde evlerde geçecek olan bu kıymetli gecede ibadetlerini yerine getirecek, dualar edecek, namazlarını kılacaklar. Günün anlam ve önemi hitaben ise Kadir Gecesi mesajları ve sözlerini sevdiklerini göndermek isteyenler sorgulamaları yapıyor. Sizler de bu başlık altından ayetli ve farklı ile Kandil mesajlarına ulaşabilirsiniz. İşte , dualı, uzun ve kısa 2021

KADİR GECESİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2021

Mübarek Kadir Gecesi'nin gelmesi ile birlikte pek çok konu sorgulanır hale geldi. Özellikle koronavirüs salgını gölgesinde geçecek olan bu kıymetli gece için vatandaşlar sosyal medya aracılığı ile çevresindekilere, arkadaşlarına, ailesine, dostlarına Kadir Gecesi mesajları ve sözlerini yollamak istiyorlar. "Bin aydan daha hayırlı" olarak ifade edilen Kadir Gecesi mesajları (kandil mesajları) ile sizler de sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz.

Kadir Gecesi mesajları resimli, dualı, uzun ve kısa 2021: Ayetli ve farklı Kadir Gecesi mesajları ve sözleri ile Kandil mesajları!

KADİR GECESİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

- Ellerin semaya açılacağı bu mübarek gece, rahmet yağmurları yağacak. Rabbim Mübarek Kadir gecesinde rahmet yağmurlarıyla sırılsıklam ıslanmayı bizlere nasip eylesin.

- Ey Rabbim! Kadir Gecesi'nin rahmetini bizlerden esirgeme. Bu gece edeceğimiz tüm duaları kabul et. Rahmetinden bir damla da olsa nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Kadir Geceniz Mübarek Olsun

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Kadir Gecesi mesajları resimli, dualı, uzun ve kısa 2021: Ayetli ve farklı Kadir Gecesi mesajları ve sözleri ile Kandil mesajları!

- Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesi için ''bin aydan daha hayırlı'' cümleler yer almıştır. Öyleyse bizler de bugünün feyzinden en verimli şekilde faydalanalım ve dualarda birbirimizi unutmayalım. Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Âmin!

- Ramazan ayının sonlarına yaklaşmanın hüznünü yaşarken, Kadir Gecesi'nin ise mutluluğu yüreğimizi sardı. Rabbim nice Ramazanlara ve kandillere erişmemizi nasip eylesin. Kadir Geceniz Mübarek Olsun

Kadir Gecesi mesajları resimli, dualı, uzun ve kısa 2021: Ayetli ve farklı Kadir Gecesi mesajları ve sözleri ile Kandil mesajları!

- Kadir Gecesi'nde ellerinizi her zamankinden daha çok açarak Allah'ın rahmeti için dualar edin. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bu gece için bin aydan daha hayırlı olduğu, meleklerin Rablerinin izniyle her iş için indiği ifadeleri yer almıştır. Dualarınızın kabul olması dileğiyle… İyi Kandiller

Kadir Gecesi mesajları resimli, dualı, uzun ve kısa 2021: Ayetli ve farklı Kadir Gecesi mesajları ve sözleri ile Kandil mesajları!

- Ellerin semaya yükseldiği, gözlerin yaşlandığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı bu gece dualarda buluşmak dileğiyle…

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