"Bin aydan daha hayırlı" olarak ifade edilen Kadir Gecesi mesajları sorgulamaları başladı. Milyonlarca vatandaş, koronavirüs salgını gölgesinde evlerde geçecek olan bu kıymetli gecede ibadetlerini yerine getirecek, dualar edecek, namazlarını kılacaklar. Günün anlam ve önemi hitaben ise Kadir Gecesi mesajları ve sözlerini sevdiklerini göndermek isteyenler kandil mesajları sorgulamaları yapıyor. Sizler de bu başlık altından ayetli ve farklı Kadir Gecesi mesajları ve sözleri ile Kandil mesajlarına ulaşabilirsiniz. İşte Kadir Gecesi mesajları resimli, dualı, uzun ve kısa 2021

KADİR GECESİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2021

Mübarek Kadir Gecesi'nin gelmesi ile birlikte pek çok konu sorgulanır hale geldi. Özellikle koronavirüs salgını gölgesinde geçecek olan bu kıymetli gece için vatandaşlar sosyal medya aracılığı ile çevresindekilere, arkadaşlarına, ailesine, dostlarına Kadir Gecesi mesajları ve sözlerini yollamak istiyorlar. "Bin aydan daha hayırlı" olarak ifade edilen Kadir Gecesi mesajları (kandil mesajları) ile sizler de sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz.