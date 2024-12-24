Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! 2025 Emekli maaş ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman yatacak?

YENİ YILDA EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Türkiye'de 16 milyonu aşkın emekli yeni yılda alacakları zammı merak ediyor. Bir yanda SSK ve Bağkur emeklisi aylık enflasyon oranlarına göre alacakları maaş zamlarını hesaplarken diğer yanda ise yeni yılda emekli maaşı ödeme takviminde yeni yıl ödeme herhangi bir değişiklik olup olmadığını araştırıyor.