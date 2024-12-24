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Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında emekli maaşı alanlar dikkat! 2025 Emekli maaş ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 24.12.2024 13:41
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
13:41
Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında emekli maaşı alanlar dikkat! 2025 Emekli maaş ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman yatacak?
Emekli maaşını her ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında alan vatandaşlar dikkat! Yeni yıla kısa bir süre kala 2025 SGK ve Bağ-Kur emekli maaş ödeme tarihleri belli oldu. Her ayın 17-26'sı arasında ödeme alan emekliler maaş tarihlerinde herhangi bir değişiklik olup olmadığını öğrenmek için araştırmalarına hız kazandırdı. Malum olduğu üzere Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli maaşlarını düzenli bir şekilde ödeyebilmek için her yıl belirlediği ödeme takvimini kamuoyuna duyuruyor.Peki, 2025 emekli maaş ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman yatacak?