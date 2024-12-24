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Haberler Yaşam Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında emekli maaşı alanlar dikkat! 2025 Emekli maaş ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 24.12.2024 13:41 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 13:41

Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında emekli maaşı alanlar dikkat! 2025 Emekli maaş ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman yatacak?

Emekli maaşını her ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında alan vatandaşlar dikkat! Yeni yıla kısa bir süre kala 2025 SGK ve Bağ-Kur emekli maaş ödeme tarihleri belli oldu. Her ayın 17-26'sı arasında ödeme alan emekliler maaş tarihlerinde herhangi bir değişiklik olup olmadığını öğrenmek için araştırmalarına hız kazandırdı. Malum olduğu üzere Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli maaşlarını düzenli bir şekilde ödeyebilmek için her yıl belirlediği ödeme takvimini kamuoyuna duyuruyor.Peki, 2025 emekli maaş ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman yatacak?

Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! 2025 Emekli maaş ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman yatacak?

Her ayın 17-26 tarihleri arasında ödeme alan emekliler, 2025 yılı için belirlenen maaş ödeme takviminde farklılık olup olmadığını sorguluyor. Emekli maaşları, tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen tarihlerde ödeniyor. Peki; SGK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte, 2025 emekli maaşı ödeme takvimi...

Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! 2025 Emekli maaş ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman yatacak?

YENİ YILDA EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Türkiye'de 16 milyonu aşkın emekli yeni yılda alacakları zammı merak ediyor. Bir yanda SSK ve Bağkur emeklisi aylık enflasyon oranlarına göre alacakları maaş zamlarını hesaplarken diğer yanda ise yeni yılda emekli maaşı ödeme takviminde yeni yıl ödeme herhangi bir değişiklik olup olmadığını araştırıyor.

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Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! 2025 Emekli maaş ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman yatacak?

2025 EMEKLİ MAAŞ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Yeni yılda da emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre yatırılacak.

Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor.

SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! 2025 Emekli maaş ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman yatacak?

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! 2025 Emekli maaş ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman yatacak?

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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