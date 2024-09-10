Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! O tarihlerde hesaplarda olacak!

Eylül ayı emekli maaş ödeme takvimi yayımlandı. Ağustos ayında SSK emekli maaşı ödemeleri ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur emekli maaşları ise her ayın 25'i ile 28'i arasında hesaplara geçmişti. Peki, Emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi? İşte, emekli maaşı ödeme günleri...