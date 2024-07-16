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Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında emekli maaşı alanlar dikkat! Zamlı emekli maaşları yattı mı, emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 16.07.2024 22:20
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024
22:20
Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında emekli maaşı alanlar dikkat! Zamlı emekli maaşları yattı mı, emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
Emekli maaşını her ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında alan vatandaşlar dikkat. Zamlı emekli maaşları belli oldu. 6 aylık enflasyona göre SSK (4a) ve Bağ-Kur (4b) emeklisi yüzde 24,73, memur ve memur emeklisi (4c) yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. En düşük emekli aylığını 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltildi. Temmuz ayı maaşlarının yatırılmasına kısa bir süre kala emekli maaşı ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı. Peki, SSK, Bağkur zamlı emekli maaşları yattı mı, emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte 4A-4B tahsis numarasına göre 2024 Temmuz emekli maaşı ödeme günleri…