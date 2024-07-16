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Haberler Yaşam Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında emekli maaşı alanlar dikkat! Zamlı emekli maaşları yattı mı, emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 16.07.2024 22:20 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 22:20

Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında emekli maaşı alanlar dikkat! Zamlı emekli maaşları yattı mı, emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Emekli maaşını her ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında alan vatandaşlar dikkat. Zamlı emekli maaşları belli oldu. 6 aylık enflasyona göre SSK (4a) ve Bağ-Kur (4b) emeklisi yüzde 24,73, memur ve memur emeklisi (4c) yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. En düşük emekli aylığını 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltildi. Temmuz ayı maaşlarının yatırılmasına kısa bir süre kala emekli maaşı ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı. Peki, SSK, Bağkur zamlı emekli maaşları yattı mı, emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte 4A-4B tahsis numarasına göre 2024 Temmuz emekli maaşı ödeme günleri

Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Zamlı emekli maaşları yattı mı, emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Temmuz ayı emekli maaş ödeme günleri belli oldu. Mart ayında SSK emekli maaşı ödemeleri ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur emekli maaşları ise her ayın 25'i ile 28'i arasında hesaplara geçmişti. Temmuz zammı ile en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL oldu. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak zamlı maaşlarını hesaplarında görmek isteyen vatandaşlar 2024 Temmuz emekli maaş farkları yattı mı, ayın kaçında ödenecek sorularına yanıt arıyor. Peki, SSK, Bağkur zamlı emekli maaşları yattı mı, emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte detaylar…

Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Zamlı emekli maaşları yattı mı, emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Toplam 53 maddeden oluşan Vergi Paketi teklifi hakkında detayları aktaran AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığı konusunda şu açıklamayı yaptı;

"Emeklilerimize asgari ödeme tutarını 12.500 TL'ye yükseltiyoruz.
Asgari emeklilik tutarının artırılmasının bütçeye maliyeti 6 aylık dönemde 33,2 milyar TL. "

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Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Zamlı emekli maaşları yattı mı, emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 12 BİN 500 TL OLDU

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan koordineli bir şekilde teknik ve bütçe çalışmasını gerçekleştirdi. Çalışma AK Parti kurmaylarıyla da paylaşıldı.

Emekliye zam çalışmasına ilişkin hazırlanan alternatifli rapor Başkan Erdoğan'a sunuldu ve karar verildi.

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL oldu.

Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Zamlı emekli maaşları yattı mı, emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMESİ İÇİN MECLİS'İN ONAYI GEREKİYOR

Emekli ve memurun 6 aylık enflasyon hesabı ile yapılan maaş artışları doğrudan gerçekleşirken ek zam ve en düşük emekli maaşı gibi düzenlemeler için Meclis'in onayı gerekiyor. Bu nedenle karar verildikten kanun teklifi TBMM'ye sevk ediliyor. Sonraki aşamalar şu şekilde;

Yeni rakam Meclis Başkanlığına sunulacak.
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonundan geçecek.
Genel Kurulun onayına sunulacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulacak.
Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Zamlı emekli maaşları yattı mı, emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekliler maaşlarını peşin aldıkları için temmuz ayında ödenecek aylıklar zamlı olarak hesaplara yatırılacak. Ek düzenleme ödeme günlerine yetişmeyeceği için Ocak ayında olduğu gibi maaş farkları daha sonra hesaplara aktarılacak.

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