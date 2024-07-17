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Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Zamlı emekli maaşları yattı mı, emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 17.07.2024 09:39
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024
09:39
Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Zamlı emekli maaşları yattı mı, emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
Zamlı emekli maaşı ödemeleri gündemde. Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında emekli maaşı alan vatandaşlar dikkat. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışının yüzde 24,73'e yükseltildiğini açıklamıştı. Bu kapsamda milyonlarca emekli zamlı maaş ödemelerine odaklandı. Peki, Zamlı emekli maaşları yattı mı, emekli maaş farkları ne zaman yatacak?