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Haberler Yaşam Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Zamlı emekli maaşları yattı mı, emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 17.07.2024 09:39 Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 09:39

Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Zamlı emekli maaşları yattı mı, emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Zamlı emekli maaşı ödemeleri gündemde. Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında emekli maaşı alan vatandaşlar dikkat. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışının yüzde 24,73'e yükseltildiğini açıklamıştı. Bu kapsamda milyonlarca emekli zamlı maaş ödemelerine odaklandı. Peki, Zamlı emekli maaşları yattı mı, emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Zamlı emekli maaşları yattı mı, emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi Temmuz 2024 emekli maaşı ödeme günlerine odaklandı. Her ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında maaş ödemesi yapılan vatandaşlar, 6 aylık enflasyon verisinin açıklanmasıyla zamlı emekli maaşı ödemelerini alacaklar. Peki, Zamlı emekli maaşları yattı mı, emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Zamlı emekli maaşları yattı mı, emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 12 BİN 500 TL OLDU

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan koordineli bir şekilde teknik ve bütçe çalışmasını gerçekleştirdi. Çalışma AK Parti kurmaylarıyla da paylaşıldı.

Emekliye zam çalışmasına ilişkin hazırlanan alternatifli rapor Başkan Erdoğan'a sunuldu ve karar verildi.

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL oldu.

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Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Zamlı emekli maaşları yattı mı, emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre yatırılıyor.

Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor.

SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Zamlı emekli maaşları yattı mı, emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekliler maaşlarını peşin aldıkları için temmuz ayında ödenecek aylıklar zamlı olarak hesaplara yatırılacak. Ek düzenleme ödeme günlerine yetişmeyeceği için Ocak ayında olduğu gibi maaş farkları daha sonra hesaplara aktarılacak.

Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Zamlı emekli maaşları yattı mı, emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

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