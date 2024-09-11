Giriş Tarihi: 11.09.2024 21:31
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
21:31
Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında maaşı alanlar dikkat! Emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman hesaplarda olacak?
Emekli maaşını her ayın 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında alan vatandaşlar dikkat! Memur ve emekli maaşında 2 oran netleşti. Temmuz, Ağustos ayı enflasyon rakamının açıklanmasının ardından gözler emekli maaşlarına çevrildi. Emekli maaşlarının yatırılmasına kısa bir süre kala konu ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamalar takip ediliyor. Peki, emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi? İşte, 2024 Eylül emekli maaşı ödeme takvimi…