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Giriş Tarihi: 11.09.2024 16:55 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 16:55

Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında maaşı alanlar dikkat! Emekli maaşı ödeme tarihleri ne zaman, değişti mi?

Emekli maaşını her ayın 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında alan vatandaşlar dikkat! Memur ve emekli maaşında 2 oran netleşti. Temmuz, Ağustos ayı enflasyon rakamının açıklanmasının ardından gözler emekli maaşlarına çevrildi. Emekli maaşlarının yatırılmasına kısa bir süre kala konu ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamalar takip ediliyor. Peki, emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi? İşte, 2024 Eylül emekli maaşı ödeme takvimi…

Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında maaşı alanlar dikkat! Emekli maaşı ödeme tarihleri ne zaman, değişti mi?

Eylül ayı emekli maaş ödeme takvimi yayımlandı. Ağustos ayında SSK emekli maaşı ödemeleri ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur emekli maaşları ise her ayın 25'i ile 28'i arasında hesaplara geçmişti. Peki, Emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi? İşte, emekli maaşı ödeme günleri...

Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında maaşı alanlar dikkat! Emekli maaşı ödeme tarihleri ne zaman, değişti mi?

EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?

Emekli maaşı ödemeleri SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin tahsis numarasının son rakamına göre gerçekleştiriliyor. Tahsis numarası son rakamı 9 olan emeklilerin maaş ödemeleri ayın 17'si itibarıyla başlıyor. SSK emekli maaşı ödeme tarihleri ayın 26'sı itibarıyla biterken Bağ-Kur ödemeleri ise ayın 28'inde sona erecek.

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Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında maaşı alanlar dikkat! Emekli maaşı ödeme tarihleri ne zaman, değişti mi?

EMEKLİ MAAŞ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre yatırılıyor.

Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor.

SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında maaşı alanlar dikkat! Emekli maaşı ödeme tarihleri ne zaman, değişti mi?

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında maaşı alanlar dikkat! Emekli maaşı ödeme tarihleri ne zaman, değişti mi?

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

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