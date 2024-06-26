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Aynı evde yaşadığı eniştesini arkadaşlarıyla plan yapıp öldürdü! O detay cinayeti çözdü
Giriş Tarihi: 26.06.2024 10:25
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
10:25
Aynı evde yaşadığı eniştesini arkadaşlarıyla plan yapıp öldürdü! O detay cinayeti çözdü
İstanbul Zeytinburnu'nda Çin vatandaşı da olan Hasan Nur'un (61)'un gasp edilip öldürülmesinin arkasından öz evladı gibi yetiştirdiği eşinin yeğeni çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayı, güvenlik kameralarında görülen bir şüphelinin kolundaki dövmeden yola çıkarak kısa sürede çözdü. Eniştesini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Yımaran Y.(28) ise ifadesinde ilginç bir savunma yaptı. İşte detaylar...