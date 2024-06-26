Aynı evde yaşadığı eniştesini arkadaşlarıyla plan yapıp öldürdü! O detay cinayeti çözdü

POLİS KAMERADAKİ DÖVME DETAYINA TAKILDI

Polis bu görüntüleri incelediğinde şüphelilerden birinin kolundaki dövme detayına odaklandı. Şüphelilerin kaçış güzergâhındaki diğer güvenlik kameraları da kullanılarak yapılan takip sonucu şüphelilerin kimlikleri belirlendi.