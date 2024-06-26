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Haberler Yaşam Aynı evde yaşadığı eniştesini arkadaşlarıyla plan yapıp öldürdü! O detay cinayeti çözdü
Giriş Tarihi: 26.06.2024 10:25 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 10:25

Aynı evde yaşadığı eniştesini arkadaşlarıyla plan yapıp öldürdü! O detay cinayeti çözdü

İstanbul Zeytinburnu'nda Çin vatandaşı da olan Hasan Nur'un (61)'un gasp edilip öldürülmesinin arkasından öz evladı gibi yetiştirdiği eşinin yeğeni çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayı, güvenlik kameralarında görülen bir şüphelinin kolundaki dövmeden yola çıkarak kısa sürede çözdü. Eniştesini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Yımaran Y.(28) ise ifadesinde ilginç bir savunma yaptı. İşte detaylar...

Yunus Emre KAVAK
Aynı evde yaşadığı eniştesini arkadaşlarıyla plan yapıp öldürdü! O detay cinayeti çözdü

Zeytinburnu'nda 21 Haziran 2024 tarihinde meydana gelen olayda Çin uyruklu tekstilci iş adamı Hasan Nur, evine gelen kişiler tarafından darp edilerek öldürüldü.

Aynı evde yaşadığı eniştesini arkadaşlarıyla plan yapıp öldürdü! O detay cinayeti çözdü

Polis olayla ilgili başlattığı soruşturmada şüphelilerin güvenlik kameralarına ulaştı. Görüntülerde 3 şüphelinin apartmanın giriş kapısında buluşarak Hasan Nur'un olduğu kata çıktıkları bir süre sonrada yüzlerini kapatarak kaçtıkları görüldü.

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Aynı evde yaşadığı eniştesini arkadaşlarıyla plan yapıp öldürdü! O detay cinayeti çözdü

POLİS KAMERADAKİ DÖVME DETAYINA TAKILDI

Polis bu görüntüleri incelediğinde şüphelilerden birinin kolundaki dövme detayına odaklandı. Şüphelilerin kaçış güzergâhındaki diğer güvenlik kameraları da kullanılarak yapılan takip sonucu şüphelilerin kimlikleri belirlendi.

Aynı evde yaşadığı eniştesini arkadaşlarıyla plan yapıp öldürdü! O detay cinayeti çözdü

Şüphelilerden birinin dövülerek öldürülen Hasan Nur'un yeğeni olduğu belirlendi.

Aynı evde yaşadığı eniştesini arkadaşlarıyla plan yapıp öldürdü! O detay cinayeti çözdü

ANNEM ONUN YÜZÜNDEN HAPSE GİRDİ

Polis şüpheli Yımaran Y.'yi gözaltına aldı. Yımaran Y. olayı itiraf ederken eniştesiyle aralarında geçmişten gelen bir husumet bulunduğunu söyledi.

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