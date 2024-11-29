Giriş Tarihi: 29.11.2024 10:50
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024
10:50
Ayrıldığı eski sevgilisine dehşeti yaşattı! Onur Mutkan darp ettiği genç kadının kapısına dayanıp tehditler savurdu: “Bana tezgah kuruyorsun ha. Ben sana göstereceğim…”
Kağıthane'de yaşayan Özbekistanlı 29 yaşındaki Madina D. 1 yıl önce ayrıldığı eski sevgilisi 26 yaşındaki Onur Mutkan tarafından bindiği taksinin içerisinde acımasızca darbedildi. En son genç kadının kapısına dayanan Mutkan, Madina'nın evine taşla saldırıp tehditler savurdu. "Bana tezgah kuruyorsun ha. Ben sana göstereceğim" dedi. Korku dolu o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.