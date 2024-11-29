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Giriş Tarihi: 29.11.2024 10:50 Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 10:50

Ayrıldığı eski sevgilisine dehşeti yaşattı! Onur Mutkan darp ettiği genç kadının kapısına dayanıp tehditler savurdu: “Bana tezgah kuruyorsun ha. Ben sana göstereceğim…”

Kağıthane'de yaşayan Özbekistanlı 29 yaşındaki Madina D. 1 yıl önce ayrıldığı eski sevgilisi 26 yaşındaki Onur Mutkan tarafından bindiği taksinin içerisinde acımasızca darbedildi. En son genç kadının kapısına dayanan Mutkan, Madina'nın evine taşla saldırıp tehditler savurdu. "Bana tezgah kuruyorsun ha. Ben sana göstereceğim" dedi. Korku dolu o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Ayrıldığı eski sevgilisine dehşeti yaşattı! Onur Mutkan darp ettiği genç kadının kapısına dayanıp tehditler savurdu: Bana tezgah kuruyorsun ha. Ben sana göstereceğim…

Korkunç olay, Kağıthane'de meydana geldi. İddiaya göre, 6 yıl önce arkadaş ortamında Muhammet Onur Mutkan ile tanışıp sevgili olan Özbekistanlı Madina D. yaklaşık 1 yıl önce Mutkan'dan ayrıldı.

Ayrıldığı eski sevgilisine dehşeti yaşattı! Onur Mutkan darp ettiği genç kadının kapısına dayanıp tehditler savurdu: Bana tezgah kuruyorsun ha. Ben sana göstereceğim…

Bu durumu hazmedemeyen ve takıntı haline getiren Mutkan, süre içerisinde kadına hem kendi hem de faklı numaralardan arayarak ve mesaj atarak tehditlerde bulundu.

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Ayrıldığı eski sevgilisine dehşeti yaşattı! Onur Mutkan darp ettiği genç kadının kapısına dayanıp tehditler savurdu: Bana tezgah kuruyorsun ha. Ben sana göstereceğim…

Süreç bu şekilde devam ederken Mutkan, geçtiğimiz ay kadının evini basarak darbetti. Hastanelik olan kadın, polise şikayette bulunarak uzlaştırma kararı aldırdı ancak gözaltına alınan Mutkan, serbest bırakıldı.

Ayrıldığı eski sevgilisine dehşeti yaşattı! Onur Mutkan darp ettiği genç kadının kapısına dayanıp tehditler savurdu: Bana tezgah kuruyorsun ha. Ben sana göstereceğim…

KADINI EVİNDE DARBETTİ

Ortadan kaybolan Muhammet Onur Mutkan, geçtiğimiz Salı günü saat 17.45 sıralarında kadın çağırdığı taksiye bindiği sırada ortaya çıktı. Elindeki bıçakla tehditler savuran Mutkan, kadını taksinin içerisinde öldüresiye dövdü.

Ayrıldığı eski sevgilisine dehşeti yaşattı! Onur Mutkan darp ettiği genç kadının kapısına dayanıp tehditler savurdu: Bana tezgah kuruyorsun ha. Ben sana göstereceğim…

Kadın bayılınca kaçan saldırgan, taksicinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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