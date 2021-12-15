Ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren sanıktan şok iddia!

"KAÇ EL ATEŞ ETTİĞİMİ HATIRLAMIYORUM"

Kaç el ateş ettiğini hatırlamadığını belirten sanık, "Hacer aşağıya doğru kaçtı. Başka kimseye ateş etmedim. Kendimi eve kapatarak 155'i aradım. Olaylar bu şekilde gerçekleşmişti. Bunun dışındaki suçlamaları kabul etmiyorum. Hacer benden önce F. isimli biriyle sevgiliymiş. Bizim 5 yıllık birlikteliğimizde kavga ettiğimiz zamanlarda bu şahısla da birlikte olduğunu söylemişti. Silah olay tarihinde oturma grubunun altındaydı. Bu oturma grubunu Hacer götüreceği için silahı belime koymuştum" diye konuştu.



"SANIK 'SEN DAHA ÖLMEDİN Mİ?' DİYEREK HACER'İ ALNINDAN VURDU"

Olaya şahit olan Hacer Çetin'in ablası Canan Y., "Kardeşim Hacer ve Halim dini nikahlı değillerdi, dost hayatı yaşıyorlardı. Olay tarihinden 3 gün önce kardeşim yanıma geldi. Halim ile telefon faturası nedeniyle tartıştıklarını ve anlaşamadıklarını anlattı. Olay gününde ise Halim bana sesli mesaj atarak Hacer'in eşyalarını evden almamı istedi. Ben de eşyaları almak için yeğenlerim Hacer ve nakliyeci ile birlikte Halim'in evine gittik. Halim'e 'bırak olmuyorsa olmuyor, başka kadın mı kalmadı dünyada?' dedim. Bizi sakin karşıladı, 'tamam alın eşyalarınızı' dedi. Eşyaları toparladık, sadece mutfak eşyaları kaldı. Hacer, 'mutfak eşyaları benden sana kalsın' dedi. Halim de 'bitti mi diyorsun yani?' dedi. Hacer de 'bitti' deyince Halim silahını çıkararak 4 el ateş etti. Elini tutmaya çalıştım ancak engel olamadım. Çağlar Y. ve Uğur Y., Hacer yerde kıvrandığı esnada yanına gitti. Halim yeğenlerime hitaben 'gelin sizi de öldüreceğim' dedi. Merdivenlerde ateş etti. Ben müdahale etmeseydim yeğenlerimi de vuracaktı. Hacer yerde kıvrandığı esnada 'sen daha ölmedin mi?' diyerek alnından vurdu ve bana da dönerek 'seni de öldüreceğim' dedi. Ben de bir anda korkup aşağıya indim. Eşya taşınırken belinde silah görmüştüm. Bu olaydan 3-4 ay kadar önce de Halim bana silah çekerek Hacer'in yerini sordu, 'onu öldüreceğim' diyordu ancak sonrasında barışarak aynı eve gittiler. Kardeşime neden gittiğini sorduğumda 'beni sizlerle ve kendi hayatımla tehdit ediyor' demişti. Kardeşim sürekli tehdit ediliyordu. Şimdi de bize cezaevinden mektup yolluyor psikolojimi alt üst etti" ifadelerini kullandı.



"BENİM HACER İLE NE DUYGUSAL NE DE CİNSEL BİR İLİŞKİM OLMADI"

Duruşmada dinlenen sanığın kardeşi K.E. ise "Benim Hacer ile ne duygusal ne de cinsel bir ilişkim olmadı. Ağabeyimin beyanlarını katılmıyorum. Hacer, ağabeyime benimle birlikte olduğunu söylemesinin sebebini bana şöyle açıkladı: 'Sizi birbirinize düşürüp Halim'den kurtulmanın peşindeyim' demişti. Bunu söylerken yanımda Halim'de vardı. Bir keresinde yanıma geldi ve birkaç defa bana sarktı ancak ben de kendisine 'sen benim kardeşimsin' dedim. Olaylar anlattığım şekildedir" şeklinde konuştu.



DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, avukatların süre talep etmesi üzerine sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.