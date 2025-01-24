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Haberler Yaşam AYŞE BARIM OLAYI NEDİR? "Göz altına alındı!" Menajer Ayşe Barım kimdir, kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 24.01.2025 08:49 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 08:56

AYŞE BARIM OLAYI NEDİR? "Göz altına alındı!" Menajer Ayşe Barım kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ayşe Barım olayı son dakika gelişmeleriyle gündemde yerini aldı. Magazin dünyasında büyük yankılara neden olan olayın ardından, Ayşe Barım gözaltına alındı. Rekabet Kurumu'nun "tekelleşme" iddiasıyla menajerlik şirketleri ve cast ajanslarına yönelik soruşturma başlatmasının ardından, birçok ünlü oyuncunun bağlı olduğu ID İletişim'in ortağı Barım hakkında soruşturma açıldı. Bu kapsamda birçok kişi ifade verirken, Serenay Sarıkaya tanık sıfatıyla çağrıldı ve Deniz Işın mağdur olarak dinlendi. Sabah saatlerinde yaşanan son gelişmeyle birlikte menajerin gözaltına alındığı duyuruldu. Peki, Ayşe Barım kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte detaylar...

AYŞE BARIM OLAYI NEDİR? Göz altına alındı! Menajer Ayşe Barım kimdir, kaç yaşında, nereli?

Menajer Ayşe Barım son dakika gelişmesiyle gözaltına alındı. Sosyal medyada yankı uyandıran iddiaların ardından ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu olan Barım hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında birçok ünlü ismin ifadesi alındı. Olaya dair gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Ayşe Barım olayı nedir?

AYŞE BARIM OLAYI NEDİR? Göz altına alındı! Menajer Ayşe Barım kimdir, kaç yaşında, nereli?

SON DAKİKA AYŞE BARIM GÖZALTINA ALINDI!

Menajer Ayşe Barım hakkında gezi parkı olaylarına iştirak ettiğine dair yazılı ve görsel basında yer alan iddialar sebebiyle re'sen soruşturma açıldı. Barım, 'Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçlamasıyla gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu Menajer Emine Ayşe Barım'ın gezi davası sanıklarından Mehmet Osman Kavala, Çiğdem Mater Utku ve Memet Ali Alabora ile olaylarla ilgili yoğun iletişiminin bulunduğu tespit edildi. Barım'ın şirketi bünyesindeki sanatçıları Gezi Parkı olaylarına katılması için yönlendirdiği belirlendi.

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AYŞE BARIM OLAYI NEDİR? Göz altına alındı! Menajer Ayşe Barım kimdir, kaç yaşında, nereli?

AYŞE BARIM OLAYI NEDİR?
Rekabet Kurumu'nun bazı yapım şirketleri ve ajanslara 'kartelleşme ve piyasadaki hakimiyetlerini kötüye kullanma' gerekçesiyle baskın yapmasının ardından yaşanan süreç devam ediyor. ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı olan menajer Ayşe Barım'a yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, bazı sanatçıların menajerliğini yapan Barım hakkında sosyal medyadaki iddialar nedeniyle gerçeğin ortaya çıkarılması için 10 Ocak'ta re'sen soruşturma başlatılmıştı. Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

Soruşturma kapsamında şüpheli Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildiği öğrenildi.

AYŞE BARIM OLAYI NEDİR? Göz altına alındı! Menajer Ayşe Barım kimdir, kaç yaşında, nereli?

AYŞE BARIM KİMDİR?
Ayşe Barım, İstanbul'da doğmuş ve eğitim hayatına burada başlamıştır. 54 yaşındaki Barım Ortaokul ve lise eğitimini English Highschool for Girls'te tamamlayan Barım, ardından Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur. Eğitim hayatını sürdüren Ayşe Barım, iki yıl boyunca Londra'da iletişim eğitimi almış ve burada çalışarak deneyim kazanmıştır. Türkiye'ye döndükten sonra, medya sektöründe hızla kariyer yapmaya başlamıştır.

Ayşe Barım, kariyerine 1992 yılında medya sektöründe başlamıştır. İlk olarak Kanal D, ATV ve Hürriyet gibi büyük medya kuruluşlarında promosyon direktörlüğü ve halkla ilişkiler müdürlüğü gibi görevlerde yer almıştır. Daha sonra Klan-Euro RSCG, 1 Numara Hearst ve DMC gibi önemli firmalarda müşteri ilişkileri direktörlüğü ve genel müdür yardımcılığı gibi pozisyonlarda bulunmuştur.

2002 yılında ID İletişim menajerlik ajansını kurarak, sanatçılara menajerlik ve basın danışmanlığı hizmetleri sunmaya başlamıştır.

AYŞE BARIM OLAYI NEDİR? Göz altına alındı! Menajer Ayşe Barım kimdir, kaç yaşında, nereli?

AYŞE BARIM OLAYINDA NELER OLMUŞTU?

ID İletişimin kurucusu olan ve birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

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