AYŞE BARIM OLAYI NEDİR? "Göz altına alındı!" Menajer Ayşe Barım kimdir, kaç yaşında, nereli?

AYŞE BARIM OLAYI NEDİR?

Rekabet Kurumu'nun bazı yapım şirketleri ve ajanslara 'kartelleşme ve piyasadaki hakimiyetlerini kötüye kullanma' gerekçesiyle baskın yapmasının ardından yaşanan süreç devam ediyor. ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı olan menajer Ayşe Barım'a yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, bazı sanatçıların menajerliğini yapan Barım hakkında sosyal medyadaki iddialar nedeniyle gerçeğin ortaya çıkarılması için 10 Ocak'ta re'sen soruşturma başlatılmıştı. Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

Soruşturma kapsamında şüpheli Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildiği öğrenildi.