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AYŞE BARIM OLAYI NEDİR? "Göz altına alındı!" Menajer Ayşe Barım kimdir, kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 24.01.2025 08:49
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025
08:56
AYŞE BARIM OLAYI NEDİR? "Göz altına alındı!" Menajer Ayşe Barım kimdir, kaç yaşında, nereli?
Ayşe Barım olayı son dakika gelişmeleriyle gündemde yerini aldı. Magazin dünyasında büyük yankılara neden olan olayın ardından, Ayşe Barım gözaltına alındı. Rekabet Kurumu'nun "tekelleşme" iddiasıyla menajerlik şirketleri ve cast ajanslarına yönelik soruşturma başlatmasının ardından, birçok ünlü oyuncunun bağlı olduğu ID İletişim'in ortağı Barım hakkında soruşturma açıldı. Bu kapsamda birçok kişi ifade verirken, Serenay Sarıkaya tanık sıfatıyla çağrıldı ve Deniz Işın mağdur olarak dinlendi. Sabah saatlerinde yaşanan son gelişmeyle birlikte menajerin gözaltına alındığı duyuruldu. Peki, Ayşe Barım kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte detaylar...