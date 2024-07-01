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Ayşe Karaman davasında çarpıcı gelişme: Sevgilisi Dr. Özgür Tarhan’a kötü haber!
Giriş Tarihi: 01.07.2024 09:40
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024
09:40
Ankara'da anestezi teknikeri Ayşe Karaman, sevgilisi Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın evinde şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Vücudunda ağrı kesici ve 'propofol' etken maddeli anestezi ilaçlara rastlanan Karaman'ın ölümünde tek şüpheli sevgilisiydi. Ancak iyi hal indirimi uygulanan Dr. Özgür Tarhan'a delil yetersizliğinden 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Genç kızın ailesinin şüpheli sevgiliye açtığı tazminat davasında karar verildi. İşte detaylar…