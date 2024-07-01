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Haberler Yaşam Ayşe Karaman davasında çarpıcı gelişme: Sevgilisi Dr. Özgür Tarhan’a kötü haber!
Giriş Tarihi: 01.07.2024 09:40 Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 09:40

Ayşe Karaman davasında çarpıcı gelişme: Sevgilisi Dr. Özgür Tarhan’a kötü haber!

Ankara'da anestezi teknikeri Ayşe Karaman, sevgilisi Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın evinde şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Vücudunda ağrı kesici ve 'propofol' etken maddeli anestezi ilaçlara rastlanan Karaman'ın ölümünde tek şüpheli sevgilisiydi. Ancak iyi hal indirimi uygulanan Dr. Özgür Tarhan'a delil yetersizliğinden 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Genç kızın ailesinin şüpheli sevgiliye açtığı tazminat davasında karar verildi. İşte detaylar…

Ayşe Karaman davasında çarpıcı gelişme: Sevgilisi Dr. Özgür Tarhan’a kötü haber!

Türkiye'nin konuştuğu olay 29 Temmuz 2019'da Ankara'nın Çankaya İlçesi'nde yaşandı. Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın, Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi'ndeki evinde cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerinde çok sayıda şırınga ve ilaç bulunurken, şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Ramazan Hançer'in yürüttüğü soruşturma sonunda Tarhan hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

Ayşe Karaman davasında çarpıcı gelişme: Sevgilisi Dr. Özgür Tarhan’a kötü haber!

AĞRI KESİCİ VE 'PROPOFOL' ETKEN MADDE…

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemede, genç kızın yattığı yatağın yanındaki komodinin üzerinde bazı ağrı kesici ve 'propofol' etken maddeli anestezi ilaçlarına rastlandı.

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Ayşe Karaman davasında çarpıcı gelişme: Sevgilisi Dr. Özgür Tarhan’a kötü haber!

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI

Davanın 5'inci celsesine sanık Özgür Tarhan, delilleri karartma ihtimali olmadığı gerekçesiyle tahliye edildi. 5 Ekim 2020'de görülen karar duruşmasında, sanık Özgür Tarhan'a, 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 4 yıl hapis cezası verildi. Sanığa iyi hal indirimi uygulanarak, ceza 3 yıl 4 aya indirildi. Gerekçede davanın 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan açıldığı; ancak tasarlama halinde sanığın anında karar verip, suçu işlememesi, suç işleme kararı ile fiilin icrası arasında belirli bir sürenin geçmesinin gerektiği, somut olayda sanığın öldürme kararını önceden verdiğine ilişkin delil bulunmadığı aktarıldı.

Ayşe Karaman davasında çarpıcı gelişme: Sevgilisi Dr. Özgür Tarhan’a kötü haber!

'ÖLDÜRME KASTININ OLMADIĞI' VURGUSU

Kararda, sanıkla ölen arasında uzun süreli gönül ilişkisi bulunduğu, dosyadaki delillere göre sanığın müteveffayı öldürmesini gerektirir husumetin bulunmadığı, yine sanığın öldürme kastının olduğunun belirlenemediği belirtildi. Yine sanığın ilacı ölene enjekte ettiğine yönelik dosyada maddi bir bulgunun olmadığı, bu nedenle sanığın öldürmeye yönelik bir eyleminin bulunmadığı, ilacı eve getirmesi nedeniyle 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan cezalandırıldığı aktarıldı.

Ayşe Karaman davasında çarpıcı gelişme: Sevgilisi Dr. Özgür Tarhan’a kötü haber!

İSTİNAF CEZAYI ONADI

Mahkemenin gerekçeli kararını açıklamasının ardından cezayı az bulan Karaman ailesinin avukatı ve müvekkilinin beraat alması gerektiğini savunan sanık Tarhan'ın avukatları kararı istinafa taşıdı.

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