Ayşe Karaman davasında çarpıcı gelişme: Sevgilisi Dr. Özgür Tarhan’a kötü haber!

'ÖLDÜRME KASTININ OLMADIĞI' VURGUSU

Kararda, sanıkla ölen arasında uzun süreli gönül ilişkisi bulunduğu, dosyadaki delillere göre sanığın müteveffayı öldürmesini gerektirir husumetin bulunmadığı, yine sanığın öldürme kastının olduğunun belirlenemediği belirtildi. Yine sanığın ilacı ölene enjekte ettiğine yönelik dosyada maddi bir bulgunun olmadığı, bu nedenle sanığın öldürmeye yönelik bir eyleminin bulunmadığı, ilacı eve getirmesi nedeniyle 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan cezalandırıldığı aktarıldı.