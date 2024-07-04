Ayşe Özgecan Usta cinayeti: Mahkeme dikkat çeken yeni bilirkişi raporu kararı!

BABA: YENİDEN RAPOR ALINSIN

Baba Kenan Usta "Ağlama sesi var, daha önce arbede var. Keşke bıraksaydı da trafik kazasında ölseydi. Polislerden de davacı olacağım. Koca telefon 1+1 evde bulunamadı, bulunduğunda kırıktı. Kimse telefonunu kırıp poşete koyup yatağın arkasına sıkıştırmaz. Ya çantasına ya valizine koyar. Bilirkişi raporuna da itirazım var. Fizik profesörü, korkuluk borusunun kalınlığını, tutup tutamayacağını hesaplamamış. Çünkü ben de olay yerinde boruyu tuttum ama kavrayamadım. Bir el, o boruyu kendini kilitleyerek kavrayabilecek nitelikte değildir" diyerek yeniden rapor alınmasını talep etti.