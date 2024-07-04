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Ayşe Özgecan Usta cinayeti: Mahkeme dikkat çeken yeni bilirkişi raporu kararı!
Giriş Tarihi: 04.07.2024 16:09
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024
16:09
Ayşe Özgecan Usta cinayeti: Mahkeme dikkat çeken yeni bilirkişi raporu kararı!
Zonguldak'ta Ayşe Özgecan Usta, sevgilisi Bartu Can Akkışla'nın evine ait terastan düşerek can verdi. Ailenin avukatı Ezgi Aybüke Dizlek, ölümün intihar olmayabileceğini söyledi ve "Bartu Can'ın da vücudunda tırnak izleri var" dedi. Mahkemenin bilirkişi raporuyla ilgili karar dikkat çekti.