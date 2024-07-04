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Haberler Yaşam Ayşe Özgecan Usta cinayeti: Mahkeme dikkat çeken yeni bilirkişi raporu kararı!
Giriş Tarihi: 04.07.2024 16:09 Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 16:09

Ayşe Özgecan Usta cinayeti: Mahkeme dikkat çeken yeni bilirkişi raporu kararı!

Zonguldak'ta Ayşe Özgecan Usta, sevgilisi Bartu Can Akkışla'nın evine ait terastan düşerek can verdi. Ailenin avukatı Ezgi Aybüke Dizlek, ölümün intihar olmayabileceğini söyledi ve "Bartu Can'ın da vücudunda tırnak izleri var" dedi. Mahkemenin bilirkişi raporuyla ilgili karar dikkat çekti.

DHA
Ayşe Özgecan Usta cinayeti: Mahkeme dikkat çeken yeni bilirkişi raporu kararı!

Türkiye'nin konuştuğu olay, 5 Şubat 2021'de, İncivez Mahallesi Binbaşı Tahsin Sokak'ta meydana geldi. Ayşe Özgecan Usta, Ankara'dan Zonguldak'ta yaşayan sevgilisi Bartu Can Akkışla'nın yanına geldi. İddiaya göre, Usta'nın kısa süre içinde evlenme isteğine Akkışla olumsuz cevap verince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Usta, Akkışla'ya 'Kendimi atacağım' diyerek terasa yöneldi, korkuluklara çıkıp aşağı sarktı. Bartu Can Akkışla, Usta'nın yanına gidip tutmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. 8'inci kattaki dairenin terasından düşen Ayşe Özgecan Usta, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ayşe Özgecan Usta cinayeti: Mahkeme dikkat çeken yeni bilirkişi raporu kararı!

EV HAPSİYLE SERBEST BIRAKILMIŞTI

Gözaltına alındıktan sonra ev hapsiyle serbest bırakılan Bartu Can Akkışla hakkında intiharı öngörebileceği ancak engellemediği gerekçesiyle 'Taksirle ölüme neden olma' ve kapıyı kilitleyerek Ayşe Özgecan Usta'nın dışarıya çıkmasına engel olduğu gerekçesiyle de 'Kişiyi hürriyetten yoksun bırakma' suçlamasıyla toplam 11 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Akkışla'nın ev hapsi, daha sonra ayda 1 kez karakola gidip imza atmasını kapsayan adli kontrol şartına çevrildi.

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Ayşe Özgecan Usta cinayeti: Mahkeme dikkat çeken yeni bilirkişi raporu kararı!

26 METREDEN 81 KİLOMETRE HIZLA DÜŞMÜŞ

Zonguldak 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nin talebi üzerine yüksek fizik mühendisi, psikiyatri uzmanı, Adli Tıp uzmanı ve olay yeri inceleme uzmanından oluşan 4 kişilik bilirkişi heyetince rapor hazırlandı. Raporda, Usta'nın 26,12 metre yüksekten saatte 81,36 kilometre hızla 2,3 saniyede yere düştüğü belirtilirken, Akkışla'nın korkuluklardan sarkan ve tutmaya çalıştığı sevgilisinin ağırlığını yukarı çekemeyeceği değerlendirildi.

Ayşe Özgecan Usta cinayeti: Mahkeme dikkat çeken yeni bilirkişi raporu kararı!

ADLİ KONTROLÜ KALDIRILDI

Zonguldak 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya baba Kenan Usta ile taraf avukatları katıldı. Sanık duruşmada yer almadı. Duruşma arasında sanığın haftada 1 imza şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırıldığı belirtildi.

'İNTİHAR EDECEK KİŞİNİN YÜZÜ BOŞLUĞA BAKAR'

Mahkemede Usta ailesinin avukatı Ezgi Aybüke Dizlek bilirkişi raporuna itiraz ederek, "Yaptığımız keşifte de görüleceği üzere Özgecan'ın korkuluktan 5 santim aşağıdaki mermer dışında tutunacak bir yer yok. Salonda kavga edip balkona çıkıyorlar. Ağlama seslerini de komşular uzunca süre duyduğunu söylüyor. Özgecan'ın başka bir arbedeye maruz kaldığı tırnak içindeki deri örneklerinden de anlaşılıyor. Bartu Can'ın da vücudunda tırnak izleri var. Görgü tanıkları da Özgecan'ın yüzünün balkona baktığını söylüyor. İntihar edecek kişinin yüzü balkona değil boşluğa bakardı. Önemli olan tutup tutamayacağı değil o noktaya nasıl geldiğidir" dedi.

Ayşe Özgecan Usta cinayeti: Mahkeme dikkat çeken yeni bilirkişi raporu kararı!

BABA: YENİDEN RAPOR ALINSIN

Baba Kenan Usta "Ağlama sesi var, daha önce arbede var. Keşke bıraksaydı da trafik kazasında ölseydi. Polislerden de davacı olacağım. Koca telefon 1+1 evde bulunamadı, bulunduğunda kırıktı. Kimse telefonunu kırıp poşete koyup yatağın arkasına sıkıştırmaz. Ya çantasına ya valizine koyar. Bilirkişi raporuna da itirazım var. Fizik profesörü, korkuluk borusunun kalınlığını, tutup tutamayacağını hesaplamamış. Çünkü ben de olay yerinde boruyu tuttum ama kavrayamadım. Bir el, o boruyu kendini kilitleyerek kavrayabilecek nitelikte değildir" diyerek yeniden rapor alınmasını talep etti.

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