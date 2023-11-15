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Haberler Yaşam Ayşenur Parlak hayata tutunamadı! Eşi Savaş Parlak'a böyle veda etmiş...
Giriş Tarihi: 15.11.2023 08:33 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 15:40

Ayşenur Parlak hayata tutunamadı! Eşi Savaş Parlak'a böyle veda etmiş...

Sosyal medya fenomeni Ayşenur Parlak, 12 yaşından beri kanserle savaştı. Meme kanserini atlattıktan sonra doktorların 'imkansız' demesine rağmen hamile kaldı. Kızı Ela'yı kucağına aldı. Ancak amansız hastalık, peşini bir türlü bırakmadı. Önce lenf ardından da 4. Evre kolon kanserine yakalandı. 2019'dan bu yana son evre kanserle mücadele eden Ayşenur Parlak, geçtiğimiz günlerde gittikçe ağırlaştı ve yoğun bakıma alındı. Genç kadın, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Onlardan geriye eşi Savaş Parlak için yazdığı duygu dolu bu satırlar kaldı: Sen benim bu dünyadaki cennetimsin…

Ayşenur Parlak hayata tutunamadı! Eşi Savaş Parlak’a böyle veda etmiş...

O bir kanser savaşçısıydı… Hikayesi ve yaşama azmiyle herkesin gönlünü kazandı… İstanbul'da yaşayan Ayşenur Parlak, 12 yaşından bu yana kanserle savaştı. Daha küçücük bir çocukken ikinci evre kemik kanserini atlattı. Üniversitede, hayatının aşkı Savaş'la tanıştı.

Ayşenur Parlak hayata tutunamadı! Eşi Savaş Parlak’a böyle veda etmiş...

Çift, tam düğün hazırlığı yaparken amansız hastalık bir kez daha kapıyı çaldı. O dönem 27 yaşında olan Ayşenur Parlak'ın birinci evre meme kanseri olduğu anlaşıldı. Hemen tedaviye başlandı, bir yandan da çift evlenerek mutluluğa imza attı.

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Ayşenur Parlak hayata tutunamadı! Eşi Savaş Parlak’a böyle veda etmiş...

DOKTORLAR 'İMKANSIZ' DESE DE...

Meme kanserini atlatan ancak doktorların 'çocuk sahibi olman imkansız' dediği Ayşenur Parlak, bir mucizeyi yaşadı. Şans eseri hamile olduğunu öğrendi, kızı Ela'yı kucağına aldı. Ancak doğumdan günler sonra bu kez de lenf kanseri olduğu ortaya çıktı.

Ayşenur Parlak hayata tutunamadı! Eşi Savaş Parlak’a böyle veda etmiş...

KANSER PEŞİNİ BIRAKMADI...

Bir kez daha kemoterapi görmeye başlayan Ayşenur Parlak, amansız hastalığı yine yenmeyi başardı. Tam da her şey yolunda giderken kanser yine kapıyı çaldı. Bu kez 4. evre kolon kanseri teşhisi konan Ayşenur Parlak ağır bir tedavi görmeye başladı.

Ayşenur Parlak hayata tutunamadı! Eşi Savaş Parlak’a böyle veda etmiş...

BİNLERCE KANSER HASTASINA UMUT OLDU

Tek isteği, evladı Ela'nın okula başladığını ve büyüdüğünü görmek olan Ayşenur Parlak, kanserle mücadelesini sosyal medya hesabından paylaştı. Kendisi gibi aynı hastalıkla mücadele eden binlerce kişiye umut olmaya çalıştı.

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