Haberler Yaşam Ayşenur Parlak hayata tutunamadı! Eşi Savaş Parlak'a böyle veda etmiş...

Giriş Tarihi: 15.11.2023 08:33 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 15:40

Ayşenur Parlak hayata tutunamadı! Eşi Savaş Parlak'a böyle veda etmiş...

Sosyal medya fenomeni Ayşenur Parlak, 12 yaşından beri kanserle savaştı. Meme kanserini atlattıktan sonra doktorların 'imkansız' demesine rağmen hamile kaldı. Kızı Ela'yı kucağına aldı. Ancak amansız hastalık, peşini bir türlü bırakmadı. Önce lenf ardından da 4. Evre kolon kanserine yakalandı. 2019'dan bu yana son evre kanserle mücadele eden Ayşenur Parlak, geçtiğimiz günlerde gittikçe ağırlaştı ve yoğun bakıma alındı. Genç kadın, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Onlardan geriye eşi Savaş Parlak için yazdığı duygu dolu bu satırlar kaldı: Sen benim bu dünyadaki cennetimsin…