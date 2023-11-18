Ayşenur Parlak kansere yenilmişti: Annesinin mezarına giden Ela’nın sözleri herkesi ağlattı!

SAVAŞ PARLAK: YANIMIZDA OLAN HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN

Acı haberi ise tedavi sürecinde bir an olsun yanından ayrılmayan eşi Savaş Parlak paylaştı. Parlak, "Hüküm Allah'ın. Ben yıllardır bu bildirimi atmamak için çok dua ettim keşke önce ben gitseydim. Sayfalarca yazsam da anlatamayacağım nasıl olsa hislerimi. Maalesef Allah bu kadar yazmış.