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Haberler Yaşam Ayşenur Parlak kansere yenilmişti: Annesinin mezarına giden Ela'nın sözleri herkesi ağlattı!
Giriş Tarihi: 18.11.2023 16:18 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 16:21

Ayşenur Parlak kansere yenilmişti: Annesinin mezarına giden Ela'nın sözleri herkesi ağlattı!

Ayşenur Parlak, kansere yenildi. Acı haber sevenlerini kahretti. Tedavi sürecinde onu asla yalnız bırakmayan eşi Savaş Parlak, kızı Ela'yı annesinin mezarına götürdüğünü söyledi. Minik yavrunun, "Çok güzel değil mi baba… Anneme göre olmuş…" şeklindeki sözleri ise yürekleri titretti…

Ayşenur Parlak kansere yenilmişti: Annesinin mezarına giden Ela’nın sözleri herkesi ağlattı!

Kansere karşı verdiği mücadele ile yüzbinlerce takipçisine örnek olup hafızalara kazınan Ayşenur Parlak, geçtiğimiz günlerde fenalaştı. Doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Ayşenur Parlak kansere yenilmişti: Annesinin mezarına giden Ela’nın sözleri herkesi ağlattı!

SAVAŞ PARLAK: YANIMIZDA OLAN HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN
Acı haberi ise tedavi sürecinde bir an olsun yanından ayrılmayan eşi Savaş Parlak paylaştı. Parlak, "Hüküm Allah'ın. Ben yıllardır bu bildirimi atmamak için çok dua ettim keşke önce ben gitseydim. Sayfalarca yazsam da anlatamayacağım nasıl olsa hislerimi. Maalesef Allah bu kadar yazmış.

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Ayşenur Parlak kansere yenilmişti: Annesinin mezarına giden Ela’nın sözleri herkesi ağlattı!

Yanımızda olan dua eden seven herkesten Allah razı olsun. Ruhuna duayı kesmeyin Allah rızası için.

Ayşenur Parlak kansere yenilmişti: Annesinin mezarına giden Ela’nın sözleri herkesi ağlattı!

Tek tesellim ben yeminimi tuttum hastalıkta sağlıkta iyi günde kötü günde ölüm bizi ayırana dek" ifadelerini kullandı.

Ayşenur Parlak kansere yenilmişti: Annesinin mezarına giden Ela’nın sözleri herkesi ağlattı!

"ELA KENDİ İSTEDİ"
Savaş Parlak son paylaşımında ise kızı ile birlikte eşinin mezarını ziyaret ettiklerini söyledi: "Dün götürdüm artık ziyaretine Ela kendi istedi. Ela iyi merak etmeyin.

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