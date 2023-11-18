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Ayşenur Parlak kansere yenilmişti: Annesinin mezarına giden Ela'nın sözleri herkesi ağlattı!
Giriş Tarihi: 18.11.2023 16:18
Güncelleme Tarihi: 18.11.2023
16:21
Ayşenur Parlak kansere yenilmişti: Annesinin mezarına giden Ela'nın sözleri herkesi ağlattı!
Ayşenur Parlak, kansere yenildi. Acı haber sevenlerini kahretti. Tedavi sürecinde onu asla yalnız bırakmayan eşi Savaş Parlak, kızı Ela'yı annesinin mezarına götürdüğünü söyledi. Minik yavrunun, "Çok güzel değil mi baba… Anneme göre olmuş…" şeklindeki sözleri ise yürekleri titretti…