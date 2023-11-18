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Ayşenur Parlak kansere yenilmişti: Annesinin mezarına giden Öykü’nün sözleri herkesi ağlattı!
Giriş Tarihi: 18.11.2023 12:33
Güncelleme Tarihi: 18.11.2023
12:38
Ayşenur Parlak kansere yenilmişti: Annesinin mezarına giden Öykü’nün sözleri herkesi ağlattı!
Ayşenur Parlak, kansere yenildi. Acı haber sevenlerini kahretti. Tedavi sürecinde onu asla yalnız bırakmayan eşi Savaş Parlak, kızı Öykü'yü annesinin mezarına götürdüğünü söyledi. Minik yavrunun, "Çok güzel değil mi baba… Anneme göre olmuş…" şeklindeki sözleri ise yürekleri titretti…