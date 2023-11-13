Haberler Yaşam Ayşenur Parlak kurtarılamadı! Eşi Savaş Parlak’ın sözleri yürekleri dağladı…

Giriş Tarihi: 13.11.2023 15:58 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 16:45

Ayşenur Parlak kurtarılamadı! Eşi Savaş Parlak’ın sözleri yürekleri dağladı…

Uzun süredir kanserle savaşan Ayşenur Parlak, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Acı haberi eşi Savaş Parlak paylaştı: Hüküm Allah'ın. Ben yıllardır bu bildirimi atmamak için çok dua ettim keşke önce ben gitseydim...