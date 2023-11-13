Ayşenur Parlak kurtarılamadı! Eşi Savaş Parlak’ın sözleri yürekleri dağladı…

Ayşenur Parlak, bugün aramızdan ayrıldı… 12 yaşından bu yana kanserle savaşan Ayşenur Parlak, geçtiğimiz günlerde fenalaşmıştı. Yoğun bakıma alınan Parlak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Acı haberi ise tedavi sürecinde bir an olsun yanından ayrılmayan Savaş Parlak duyurdu. SAVAŞ PARLAK: TEK TESELLİM BEN YEMİNİMİ TUTTUM Sayfalarca yazsam da anlatamayacağım nasıl olsa hislerimi. Maalesef Allah bu kadar yazmış. Yanımızda olan dua eden seven herkesten Allah razı olsun. Ruhuna duayı kesmeyin Allah rızası için. Tek tesellim ben yeminimi tuttum hastalıkta sağlıkta iyi günde kötü günde ölüm bizi ayırana dek' ifadelerini kullandı. 4. KEZ KANSERE YAKALANMIŞTI Üniversitede tanıştığı eşiyle evlilik hazırlıkları yaparken meme kanserine yakalanmıştı. 12 yaşında ikinci evre kemik kanserini, 27 yaşında birinci evre meme kanserini, 30 yaşında da üçüncü evre lenfomayı yenen Ayşenur Parlak'a 33 yaşında kolon kanseri teşhisi konmuştu. Genç kadından geriye en mutlu günlerinde çekilen kareleri kaldı... Fenomen Ayşenur Parlak hayatını kaybetti! Geriye yürek burkan bu görüntüler kaldı... | Video