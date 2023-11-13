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Haberler Yaşam Ayşenur Parlak kurtarılamadı: Eşi Savaş Parlak’ın sözleri yürekleri parçaladı!
Giriş Tarihi: 13.11.2023 15:58 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 12:50

Ayşenur Parlak kurtarılamadı: Eşi Savaş Parlak’ın sözleri yürekleri parçaladı!

Uzun süredir kanserle savaşan Ayşenur Parlak, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Acı haberi eşi Savaş Parlak paylaştı: Hüküm Allah'ın. Ben yıllardır bu bildirimi atmamak için çok dua ettim keşke önce ben gitseydim...

Ayşenur Parlak kurtarılamadı: Eşi Savaş Parlak’ın sözleri yürekleri parçaladı!

Ayşenur Parlak, kurtarılamadı… 12 yaşından bu yana kanserle savaşan Ayşenur Parlak, geçtiğimiz günlerde fenalaşmıştı. Yoğun bakıma alınan Parlak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Ayşenur Parlak kurtarılamadı: Eşi Savaş Parlak’ın sözleri yürekleri parçaladı!

Acı haberi ise tedavi sürecinde bir an olsun yanından ayrılmayan Savaş Parlak duyurdu.

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Ayşenur Parlak kurtarılamadı: Eşi Savaş Parlak’ın sözleri yürekleri parçaladı!

SAVAŞ PARLAK: TEK TESELLİM BEN YEMİNİMİ TUTTUM
Eşinin fotoğrafını paylaşan Parlak, "Hüküm Allah'ın. Ben yıllardır bu bildirimi atmamak için çok dua ettim keşke önce ben gitseydim.

Ayşenur Parlak kurtarılamadı: Eşi Savaş Parlak’ın sözleri yürekleri parçaladı!

Sayfalarca yazsam da anlatamayacağım nasıl olsa hislerimi. Maalesef Allah bu kadar yazmış.

Ayşenur Parlak kurtarılamadı: Eşi Savaş Parlak’ın sözleri yürekleri parçaladı!

Yanımızda olan dua eden seven herkesten Allah razı olsun. Ruhuna duayı kesmeyin Allah rızası için.

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